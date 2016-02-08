國際市場動蕩之際美國股市下跌
- 2016年 2月 8日
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歐洲股市動蕩之際，美國華爾街股市周一（2月8日）收盤下跌。
分析人士說，投資者仍對全球增長放緩、美國利率的不確定以及原油價格下跌保持緊張。
美國股市從早些時候的損失中有所恢復，但是科技股下跌嚴重，亞馬遜和Facebook都下跌3%。
道瓊斯工業指數收盤下跌177.92點（1.1%）至16,027.05點。
納斯達克指數下跌79.39點（1.82%）至4,283.75點。
此前，歐洲股市急劇下跌，英國金融時報指數下跌2%至5715.26點。
投資銀行高盛股票下跌4.6%，Visa股票下跌5.2%，摩根大通下跌2.1%。
德意志銀行股票大跌9.5%，匯豐銀行股票下跌3%，德國商業銀行股票下跌超過7%，法國巴黎銀行股票下跌4%。
希臘股市下跌超過20%，雅典證券交易所股指跌至1991年以來的最低點。
受到密切關注的布倫特原油期貨下跌3.4%至每桶32.92美元。
（編譯：張泳，責編：威克）