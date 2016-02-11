香港股市猴年首個交易日開盤大跌超4%

2016年2月11日

圖像來源，REUTERS 圖像加註文字， 春節休市結束後的第一個交易日，港股開盤迅速暴跌。

香港股市周四（2月11日）恢復交易後開盤迅速下跌超過4%。

在三天的中國春節休市結束後，香港股市當天早上恢復交易。

法新社報道稱，恆生指數開盤下跌4.15%，跌801.24點，在幾分鐘時間裏迅速跌破19000點大關至18486.93點。

同處亞太區域的中國股市當天仍因春節假期休市。日本股市周四因國家假期休市。

大華銀行（UOB）執行主任Steve Leung對彭博社表示，在其他市場普遍下跌且關於油價和全球性衰退的擔憂仍未消除的情況下，香港股市很難避免下跌.

由於初二發生的騷亂，「香港國際大都市的形像受到嚴重影響。」他表示。

全球市場

香港股市複盤後的表現延續了全球股市過去一周的頹勢。

日經指數周三跌破15個月前的16000大關，較周二跌372點，跌幅為2.31%。周二日經指數較前一日跌5.4%。澳大利亞股市周三也出現大幅下跌。

分析人士說，日本股市此輪暴跌出於外部和內部兩方面原因。外部原因主要在於世界各大經濟體，美國、中國和歐洲的經濟前景仍然不明朗，且石油價格走低讓投資者擔心需求減少。內部原因則主要是日本央行一周前宣佈的負利率政策開始帶出「骨牌效應」。日本各大銀行本周開始紛紛宣佈減息。

美國等歐美主要市場股市本周也出現持續下跌。

亞太地區市場周四當天普遍走低，韓國、新加坡和印尼股市均出現下跌。