李克強：一旦中國經濟失速會採取果斷措施

圖片版權 Xinhua Image caption 李克強在博鰲論壇上再次闡釋中國的宏觀經濟政策。

中國總理李克強周四（3月24日）在博鰲亞洲論壇上發表演講時指出，中國經濟正在推進結構性改革，短期小幅波動難以避免。但是，一旦經濟運行滑出合理區間，中國政府會果斷採取綜合性措施，來防止失速，保持經濟運行在合理區間。

3月初舉行的中國2016年「兩會」上，中國政府將2016年中國經濟增長預期目標設定為6.5%—7%。2015年，中國經濟增速下滑至25年來的新低，引發國際社會對於中國經濟的擔憂。

博鰲亞洲論壇由25個亞洲國家和澳大利亞發起。論壇的定位是「為政府、企業及專家學者等提供一個共商經濟、社會、環境及其他相關問題的高層對話平台」。

「區間調控」上下限

李克強在演講中再次闡述了中國經濟罕見採用的「區間調控」。他說，今年中國經濟增長的預期目標定在6.5%—7%，這也是一個新的區間，這樣做使增長目標富有一定彈性。

「區間調控的新方式把穩物價作為上限，把保就業作為下限。」李克強稱，這一區間能有效穩定了市場預期。

博鰲亞洲論壇2016年年會周二開幕，出席者包括瀾滄江－湄公河合作首次領導人會議的湄公河五國領導人、尼泊爾總理奧利、立陶宛總理布特克維丘斯、印度尼西亞副總統卡拉、韓國副總理兼企劃財政部長官柳一鎬、俄羅斯副總理沃爾科維奇等十多個國家領導人，以及中國和亞洲的眾多經濟學者和企業家。

亞洲減速

李克強承認，雖然去年亞洲經濟的增速依然高於全球，但在應對2008年金融危機中發揮了中堅作用的新興經濟體和發展中國家這兩年遇到較大困難。

「世界經濟增長放緩、復蘇乏力。中國國內深層次的結構性矛盾凸顯，經濟持續下行壓力較大，尤其是一些重化工行業的企業經營困難。」他說。

在今年中國即將推出的宏觀金融財政政策方面，李克強說，中國今年要給企業減稅5000億元以上，政策取向是支持服務業尤其是研發性服務業發展。

他表示，「中國資本市場仍在不斷擴大對外開放。今年要擇機推出『深港通』」。

（撰稿：川江 責編：蕭爾）