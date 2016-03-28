喜達屋爭奪戰：安邦提高報價至140億

Image caption 安邦保險集團提高報價，希望能擊敗萬豪國際併購喜達屋。

在跨國酒店管理公司萬豪國際提升併購喜達屋的報價後，中國安邦保險集團公司將併購報價提高到大約140億美元，以挑戰喜達屋和萬豪國際的併購計劃。

目前圍繞著喜達屋的併購戰，已經演變為萬豪國際打造擁有全球5700家酒店、成為全球最大的酒店公司，和安邦保險大力收購美國房地產資產計劃之間的博弈。

包括美國私募基金J.C.Flowers & Co和中國的春華資本在內的安邦財團，將以現金方式每股作價82.75美元。喜達屋集團周一表示，基於這一價格的新方案將極有可能優於此前萬豪國際的方案。英國路透社周一早些時候也透露說，安邦將提高併購的報價。

萬豪國際此前在3月21日宣佈以現金加股票方式，將喜達屋每股作價大約78美元。喜達屋表示，公司董事會目前沒有做出改變，依舊向股東們推薦萬豪國際的併購計劃。該計劃將在4月8日的喜達屋股東大會上投票表決。

「雷蒙詹姆斯」機構的分析師克羅說：「在調集資金的能力和手段方面，萬豪國際有條件繼續提高報價。但這筆交易很大程度上都基於萬豪自己的股價。如果萬豪在這個當口繼續提價的話，我覺得對於投資者的吸引力不會那麼大。」

萬豪國際在周一拒絕就它是否繼續提價做出評論。在一份聲明中，萬豪國際說，他們相信此前宣佈的併購方案修正版對於兩家公司的發展而言，都是最佳路線。

在這份聲明中，萬豪國際說：「對於由安邦保險領銜的財團能否真實兌現所提出的併購方案，喜達屋的股東們必須做出謹慎考慮，尤其要關注這個財團的財務能力和審批所需要的時間。」

Image caption 萬豪國際此前的併購方案得到喜達屋董事會的推薦，但現在面臨來自安邦的挑戰。

無論最終併購結果是歸安邦、或是萬豪國際，喜達屋的股東們都將得到ILG集團（Interval Leisure Group）每股目前大約5.91美元的股票。

喜達屋的股票周一交易中上漲2.4%到每股84.07美元，萬豪國際的股票上漲約4%到每股71.40美元。有些投資者希望安邦保險的提價能擠走萬豪國際。

安邦保險的最新報價是以喜達屋營業收入的13.5倍進行作價。比較而言，凱悅酒店集團和希爾頓全球控股有限公司都是以營業收入的大約10倍作價的。

值得注意的是，安邦保險的最新報價比2008年金融危機發生前的某些大宗房產交易的報價還要偏低些。當年黑石集團2007年買走希爾頓時，給希爾頓的作價是營業收入的15倍。

如果安邦保險成功併購喜達屋的話，將有可能面臨美國政府外國投資委員會的審核。

（責編：路西）