路透社：意大利央行調查中國銀行意大利辦公室

圖片版權 Reuters Image caption 意大利檢察官去年8月控告中國銀行米蘭分行，以及297人涉及45億歐元的洗黑錢案件。（資料圖片）

路透社引述一位消息人士說，意大利央行正對中國銀行意大利辦公室展開現場調查。這家中國銀行正面臨協助將不法資金從意大利轉移至中國的指控。

意大利檢方正尋求讓多數為中國人的297名嫌疑人和中國銀行米蘭分行出庭受審。他們涉嫌在2006年至2010年將超過45億歐元走私至中國。

據路透社獲悉的一份檢察官文件顯示，取名為「金錢之河」的調查行動重點是中國銀行與現已停業的中國轉帳服務公司Money2Money之間的關係。這家轉帳服務公司曾在意大利與中國之間的轉帳服務市場中佔據主導地位。

該消息人士說，幾天前啟動的監督檢查是由佛羅倫薩的司法調查引起。但是，中國銀行否認兩者之間有聯繫。

中國銀行在書面回復路透社的查詢時確認該行正接受檢查，並說「中國銀行正與意大利監管當局全面配合」。

中國銀行表示，該檢查是例行程序，每隔三到五年都會有一次，覆蓋該行的所有業務和管理領域。

中國銀行說，該檢查與M2M（Money2Money）問題沒有關係。但由於檢查仍在進行當中，中國銀行拒絕透露更多細節。

意大利央行也拒絕評論，稱有關監管檢查活動是保密的。

現場調查是意大利央行用於保護金融系統健全並預防包括洗錢等非法活動的強有力工具。

意大利央行官網介紹說，一旦非實地審查和現場檢查發現管理層存在違規行為，央行可對銀行主管啟動制裁程序，並進行行政制裁，主要是罰款。

圖片版權 Reuters Image caption 檢方表示，有22億歐元，即被指走私資金的一半，是通過中國銀行米蘭分行轉出。但中國銀行否認有任何不當行為。

意大利檢方在請求起訴書中指控，數以十億美元計的資金被匯往中國，並被化整為零以逃避監測，這些資金來自包括偽造、剝削非法勞工和逃稅等非法活動所得。

檢方表示，有22億歐元，即被指走私資金的一半，是通過中國銀行米蘭分行轉出。但中國銀行否認有任何不當行為。

意大利央行對路透社表示，2008年至2009年，央行旗下負責反洗錢和打擊對恐怖主義活動提供資金的金融情報部門，確認了中國轉帳服務公司Money2Money數百宗令人生疑的交易，都是從意大利向中國轉款。

其中一些資金經過中國銀行米蘭分行轉往中國，但意大利央行當時沒有對中國銀行的主管實施制裁。

意大利央行說，該央行的金融情報部門在2011年和2012年將所有有關資料轉交給了佛羅倫薩的檢方。

意大利央行對路透社表示，2011年，意大利央行金融情報部門對中國銀行的意大利辦公室進行了現場調查，兩名銀行職員因「未匯報可疑交易」被處以罰款。

中國銀行表示，該行立即對此提出上訴，但該案至今仍懸而未決。

中國銀行說，該罰款並非指該行職員違反了反洗錢法案，而是與銀行管理有關。

2013年，意大利托斯卡納普拉托的紡織廠大火燒死來自中國的七名勞工，華人在托斯卡納的地下經濟才被外界所關注。

（編譯／責編：蕭爾）