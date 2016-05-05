中國今年航空基建投資將達119億美元

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新華社稱，中國今年將在航空基礎設施方面投資770億元人民幣（約合119億美元）。

中國民航官員稱，這些投資的主要方向是機場，包括11個重點項目和52個擴建項目。

中國民航局局長馮正霖周三（5月4日）表示，以通用飛機研發製造和運營服務為主要內容的通航產業已成為中國產業轉型升級和社會關注的熱點。當前要繼續改善通航產業的發展環境，構建與通航產業發展需求相適應的法律法規體系，提升中國通航產業的國際競爭力。

新華社還透露，當天舉行的中國國務院常務會議決定，中國將穩步擴大低空空域開放，簡化通用航空飛行任務審批備案。但會議沒有對這一政策提供任何細節。

「受益於低空領域開放的將包括旅遊、緊急醫療服務、小型飛機及直升機飛行員培訓等產業。」環球飛行雜誌（Flightglobal）的亞洲區執行主編格萊格·沃爾德隆說。

在全球大多數國家，民用航空部門和軍方一起管控空中流量。但中國軍方是空中領域的控制者。中國軍機擁有特權，特別劃定的軍事飛行區能夠迫使其他民用飛機選擇更長的路線。

過去幾年，中國開始嘗試放鬆1000米以下低空的管控。但觀察者認為放鬆管控的高度應該和西方國家一樣，提高到3000米。

沃爾德隆表示，對中國是否能夠允許私人飛機不經批准地起飛降落表示懷疑，畢竟這是中國，可能會受到限制。

放鬆低空空域管制可能刺激小型飛機市場。2013年數據顯示，中國目前僅有1600架小型飛機和80座可供其降落的機場。一項調查顯示，未來十年中國可能需要10000架小型飛機才能滿足市場需求。

相比之下，美國擁有大約30萬架這種飛機，有24000座機場可為它們提供起降服務。

進入2000年以後，美國賽斯納（Cessna）、奧地利鑽石航空（Diamond Aircraft）等西方公司已在中國設立合資機構製造小型飛機。

（編譯：川江 責編：蕭爾）