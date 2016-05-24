觀察：蘋果庫克究竟想從印度要什麼？

圖片版權 EPA Image caption 據印度總理府聲明說，庫克同莫迪會談中介紹了蘋果公司在印度的發展規劃，探討了在印度設廠和建立零售網的可能性。

上周，美國蘋果的首席執行官庫克在短訪中國後前往印度，引發諸多討論。這是蘋果公司唯一一位任內到訪印度的首席執行官。

在印度期間，庫克也與印度總理莫迪會面。據印度總理府聲明說，庫克同莫迪會談中介紹了蘋果公司在印度的發展規劃，探討了在印度設廠和建立零售網的可能性。

一些分析認為，在中國監管當局對外國品牌和內容審查加劇，iPhone手機全球銷量增長放緩的同時，起點低、潛力大的印度市場和莫迪對境外投資者的歡迎程度可能讓庫克重新考慮在亞洲的商業戰略。

但在另一些觀察家看來，儘管此次庫克與莫迪的會面默契十足，但蘋果通過富士康等合作商在中國建立起的成熟供應鏈和生產模式，以及中國相對更好的運送基礎設施優勢，仍將使引蘋果的亞洲市場重點放在中國。

潛在消費者

圖片版權 Reuters Image caption 中國經濟的放緩和監管當局日益苛刻的條件，給蘋果在中國的增長前景打上一個不小的問號。

但這也並不容易。作為僅次於美國的全球第二大蘋果消費市場，佔蘋果公司年收入三分之二的iPhone手機的中國銷量在今年一季度下滑11%。相反，印度銷量在同一時期相比上一年增長56%。

中國經濟的放緩和監管當局日益苛刻的條件，給蘋果在中國的增長前景打上一個不小的問號。上月，蘋果公司的兩大網上服務：圖書和電影下載iBooks Store和iTunes Movies中國區服務突然停止。

相比，印度市場僅佔iPhone手機全球銷量的1%。根據CyberMedia研究（CMR）的調查，蘋果在印度快速增長的智能手機市場中佔3.4%的份額。這是蘋果目前在印度的劣勢，也是未來增長的機遇。

對蘋果而言，另一個可能改變的，是印度消費者對高端手機的需求。在印度，目前佔據手機市場主導的產品價格在5000盧比（約合75美元）以內；而蘋果的最新款手機價格為580美元，是普通手機的八倍左右。

庫克表示，稅收和進口關稅讓蘋果在印度出售的iPhone手機成為當地最貴的高端手機。不過，蘋果表示願意在印度降低利潤率以謀求更大的市場。另一種做法即在當地生產和出售翻新的蘋果手機產品。印度的環境部門說其正在審視這一提案。

有天賦的編程人員

圖片版權 AP Image caption 美國《華爾街日報》分析說，庫克此行最關注的，是印度大量有天賦的編程人員。

在這其中或許最重要的，是印度官方對蘋果的歡迎程度。德新社的報道說，為了實現莫迪提出的「印度製造」，印度希望蘋果在該國投資手機和電腦生產設備。同時，莫迪也希望蘋果幫助印度在2019年實現25萬村莊通網絡。

這些理念得到了庫克的響應。他在印度此行詳述了蘋果在印度海得拉巴建立技術研發中心的計劃。據悉，這一中心將投資2500萬美元，主要開發地圖項目。這也將是蘋果公司在美國以外建立的首個研發中心。

另外，庫克還提出了在班加羅爾建立「iOS應用設計與開發加速器」的想法，以支持iOS應用開發。據悉，該中心將於明年初建成。據悉，這一計劃將為印度創造4500個工作崗位。

作為以創意和技術崛起的科技公司，蘋果的誘人之處並不僅在產品的美觀和可用，而是其工程師的編程與創新能力。長久以來，印度工程師憑借其良好的數學功底和英語交流能力獲得不少讚譽。

「印度人的才力是十分驚人的，」庫克在接受印度電視台訪問時這樣說。顯然，庫克此行還關注的，是印度大量有天賦的編程人員。加之當地工程師的勞動力成本要比硅谷低廉，此一結合會讓蘋果長期更受益。

（撰稿：歐陽成 責編：董樂）