大眾汽車美國廢氣測試造假 和解費用達150億美元

圖片版權 Reuters Image caption 德國汽車製造商大眾汽車就廢氣測試造假案與美國車主達成和解，費用將高達150億美元

據報道，德國汽車製造商大眾汽車就廢氣測試造假案與美國車主達成和解，費用將高達150億美元。

知情人士透露，大眾汽車可以修理或買回受影響的汽車、及向車主作出賠償。

去年，美國官員發現大眾汽車的車輛裝有可以影響廢氣測試結果的軟體。

大眾汽車其後公布，全球有1100萬輛車受到影響。

大眾汽車的和解協議仍需得到法官的同意。假如協議獲准的話，將會創下美國史上最龐大的汽車業和解費用的記錄。和解協議的細節將在周二公布。

綜合通訊社報道，大眾汽車將會使用其中100億美元去修理或購回47.5萬輛受影響車輛。另外，車主將會收到約1萬元美金的賠償。

車主可以拒絕大眾汽車的方案，自行控告車商。

通訊社採訪的消息人士指，大眾汽車方案亦有預留27億美元，去抵銷過多的廢氣排放。另外，它亦會投放20億美元於清潔能源及環保汽車的研究。

造假被發現

大眾汽車在柴油引擎安裝軟件，去監控汽車在甚麼時候受測試，好讓汽車能在測試中作弊。

美國官員透露，一些型號可能會排放法定限制40倍的一氧化二氮。

大眾汽車去年對股東指，它將預留73億美元去處理罰款及回收車輛。

不過，73億美元可能不會足夠。單止觸犯清潔空氣法，大眾汽車已經可能要被罰款20億美元。

大眾汽車今年的稅前虧損將達13億歐元。去年大眾汽車的盈利達140.7億歐元。

大眾汽車預計今年的銷售額將下降5%。