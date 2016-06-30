英國脫歐後續：新加坡大華銀行暫停倫敦物業貸款
- 2016年 6月 30日
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新加坡第三大貸款銀行——大華銀行（UOB）表示，已暫停向倫敦房地產提供貸款。
大華銀行表示，做出這個決定是為了應對英國公投脫歐結果所引發的市場不確定性。
6月23日英國公投決定脫離歐盟後，全球市場陷入混亂，英鎊兌美元匯率創下歷史最大單日跌幅。新加坡元匯率在公投結果公布後上升了10%。
2015年，倫敦物業的主要買家包括來自新加坡的投資者。
大華銀行在發給BBC的聲明中說：「我們將暫時停止接受針對倫敦物業的外國房地產貸款申請。」
聲明說，「英國公投餘波未平，鑒於目前的不確定因素，我們需要確保客戶對倫敦物業投資保持謹慎」。
新加坡最大的房地產貸款銀行——新加坡發展銀行（DBS）仍在提供貸款，但銀行建議客戶小心行事。
該銀行抵押貸款部主管對BBC表示，銀行建議那些希望在倫敦購買物業的客戶，小心評估有關情況。
他說，「鑒於存在外匯換匯風險，即便海外物業價值上升，如果新加坡元對海外貨幣匯率貶值，任何得益將受到侵蝕」。
新加坡另外一家貸款銀行——華僑銀行（OCBC）對BBC表示，該行尚未對客戶諮詢政策作出調整。
客戶抵押貸款部門主管對BBC表示，華僑銀行「仍對倫敦物業提供貸款，但正密切留意有關狀況」。