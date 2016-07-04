標凖人壽暫停英國不動產基金交易

圖片版權 Getty Image caption 在英國公投退出歐盟後，標凖人壽投資公司以「特殊的市場原因」暫停其英國房地產基金交易。

在英國公投退出歐盟後，標凖人壽投資公司以「特殊的市場原因」暫停其英國房地產基金交易。

標凖人壽的不動產基金經理說，在英國公投決定退出歐盟後，要求收回資金的投資者人數增多。

標凖人壽的不動產基金髮佈聲明說：「暫停這一交易是為了保護這一基金中的所有投資者。」

這個29億英鎊的基金在英國一系列不同的商業房地產項目中投資。

此前，標凖人壽投資公司（標凖人壽保險公司的基金管理公司）上周對該基金價值減計5%，該公司表示，英國公投退出歐盟的決定對英國商業房產產生了「消極影響」。

該公司說，暫停交易的決定將「在盡可能快的時間裏結束」，它將在每28天以後重審有關決定。

「下行壓力」

英國公投決定退出歐盟之後，一些大型的房地產基金都立即降低了他們的資產估值。

幾大基金經理人也決定每周給他們的房地產基金估值，而不是過去的每個月，以警惕市場波動。

早些時候發佈的數據顯示，在英國凖備進行歐盟公投之際，投資者開始出售房地產基金，轉而投資債券。

英國金融投資顧問公司Hargreaves Lansdown的高級分析師萊斯·卡拉夫說，英國退出歐盟的決定明顯使得地產基金受到壓力。

倫敦房地產

他說：「我們現在看到新出現一大批投資者無法迅速變現他們的房地產基金投資，上一次出現這種情況是在金融危機的時候。」

卡拉夫說，投資者撤回他們的資金可能對商業地產價格造成「下行壓力」。

他補充說：「出現的風險是這形成一個惡性循環，讓更多的投資者拋棄房地產，直到情緒穩定下來為止。」

上周，新加坡最大的銀行大華銀行暫停了對倫敦房地產的貸款業務。

大華銀行表示：「由於英國脫歐公投的後果仍在發酵，並且鑒於種種不確定性，我們需要確保，我們的客戶對投資倫敦房地產項目保持謹慎。」