英國脫歐後續：香港「財爺」稱需重建市場信心

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英國新首相特里莎·梅將於周三（13號）倫敦時間晚間入主唐寧街10號。英國脫歐公投已近半月，對香港和中國的經濟影響如何？香港財政司司長曾俊華接受BBC專訪時指出，需重建市場信心。

曾俊華指出，全球經濟處困難的情況，英國脫歐成為現實，香港政府會密切關注市場情況。

曾俊華認為，脫歐後，英國應重建市場信心，到世界各地進行更多路演，向市場保證英國市場會持續正常運作。

「不確定性」

英國脫歐後，不只一間投資銀行稱，香港是受英脫歐影響最大的亞洲經濟體。

曾俊華回應稱，脫歐對香港的直接影響不大。金融市場受影響最大：「因為現在市場上有很多的不確定性。」他同時也指出，脫歐後，香港的市場和操作都很正常。

而香港今年第一季度經濟按季收縮0.4%。曾俊華在接受採訪時承認香港經濟第一季度確實困難。

但第二季度至今看來不太差，他說：「我不認為香港經濟會進入技術性衰退。」

英鎊兌港幣周三上漲至1：10.31。本周開始，英鎊對港幣的匯率維持在1：10.04左右。

此前英鎊已下跌10%。被問及英鎊是否會持續下跌時，曾俊華表示，要看英國政府怎樣處理各方面的政治問題。

曾俊華還表示稱，脫歐對中國和其它國家的直接影響都不太大。因為自2008年開始，（經濟）常態發生變化，出口型國家相當乏力。