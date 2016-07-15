中國上半年GDP增速6.7% 前兩季持平

圖片版權 Image caption 中國上半年經濟增速稍好於預期，但從結構上看，投資尤其是民間投資仍然低迷，房地產復蘇的勢頭可能已經終止。圖為天津金融街附近的一處建築工地。

中國統計局周五（7月15日）公布數據稱，上半年中國國內生產總值（GDP）同比增長6.7%。一季度和二季度增速同為6.7%。

服務業以7.5%的增速成為中國經濟增長的最重要支柱。

投資疲軟仍然是困擾中國經濟主要因素。統計局數據顯示，上半年，中國固定資產投資同比名義增長僅為9%，增速比一季度進一步回落。其中，國有控股企業投資增長23.5%；民間投資增長2.8%。雖然國企投資增速很快，但佔全部投資比重61.5%的民間投資仍然處於疲軟狀態。

這份統計說，在去產能等經濟結構性調整方面，上半年中國原煤、粗鋼產量同比分別下降9.7%和1.1%。工業企業和商品房庫存出現積極變化。3-6月商品房待售面積連續4個月減少。

市場普遍預期中國二季度經濟增速為6.6%，實際公布的數據好於預期。澳新銀行（ANZ）的分析稱，二季度中國經濟的較好表現可能來源於房地產市場和建築行業的復蘇，但這一勢頭很難持續。今年上半年中國房地產投資增長6.1%，低於前5個月7%的增速。房地產市場投資復蘇的勢頭已經終止。

澳新銀行的分析認為，由於經濟增速高於預期，中國政府可能會暫停推出大規模刺激政策。

中國政府公布的2016年全年增長目標區間為6.5%到7%。2015年，中國經濟同比增長6.9%。