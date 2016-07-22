二十國集團財長會前 IMF呼籲「全球化」復蘇

2016年7月22日

國際貨幣基金組織（IMF）總幹事拉加德周五在北京呼籲，盡快終結英國脫歐帶來的不確定性。

拉加德說，根據國際貨幣基金組織本周發佈的一份報告，由於擔心英國脫歐衝擊，該組織對今年世界增長的預期下調了0.1個百分點至3.1%。

拉加德表示，在英國脫歐公投之前，國際貨幣基金組織本來打算將對今年世界經濟增長的預期提高0.1個百分點，其原因是日本、中國以及歐元區17個國家出現了經濟恢復增長的趨勢。

拉加德是在會見了中國總理李克強、世界銀行首腦以及世界貿易組織官員後作出這番表示的。他們將和二十國集團成員國財金高官一道，參加本周末在中國西南城市成都舉行的二十國集團財長及央行行長會議。

「不幸的是，英國決定脫離歐盟，」拉加德說，「這個結果令人失望。」

投資者也密切關注這次峰會上美國、德國、中國以及其他主要經濟體是否會就目前世界經濟復蘇乏力的態勢採取聯合行動。

今年2月在中國上海舉行的一次類似會議上，各方發表了一份聯合聲明，稱由於各方態度不同，很難就刺激經濟採取聯合行動。投資界相信當時各方代表達成了一份讓美元貶值以刺激貿易的秘密協議，但沒有任何官方信息承認這一消息。

花旗集團的一位經濟學家稱，周末的成都會議期間，各方可能會就貨幣或財政政策合作發表聲明。

但在飛往中國之前，美國財長傑克盧對此表示否認。「我不認為目前的局勢能和2008年及2009年的蕭條相比。」他說。

成都會議前，國際貨幣基金組織還給二十國集團成員國財長及央行行長髮送了一份簡報，表達了對當前「反全球化」言論的不安。簡報說說，20國集團國家的政策制訂者需要更好地分享貿易帶來的好處，讓全球化的精神得到復蘇。