台灣大陸團接待旅行社倒閉引衰退擔憂

圖片版權 CNA Image caption 位於台北的創世紀國際旅行社由一名香港人經營。

台灣一家專門接待中國大陸遊客的旅行社倒閉，當地業界擔心民進黨上台後陸客銳減情況將引發骨牌效應。

台灣媒體星期四（8月25日）報道，被譽為「專營陸客團老字號」的創世紀國際旅行社星期三（24日）突然倒閉，是蔡英文政府上台後首例。

自年初民進黨籍的蔡英文篤定當選總統之局形成以來，大陸赴台旅客顯著減少。台灣交通部觀光局數據顯示，7月份大陸赴台旅客同比下跌15%。

不過也有報道稱涉案旅行社專門接待「低價團」，且有經營不善之嫌。行政院大陸委員會表示，實際倒閉原因尚待進一步了解。

但《聯合報》引述台灣旅行商業同業公會全國聯合會發言人李奇岳說，陸客減少 在7月份桃園火燒車事件後雪上加霜，業界收入銳減、損失擴大，已有不少旅行社傳財務困難，連帶衝擊餐廳、遊覽車、司機導遊和飯店業者。

李奇岳說，如今專營陸客團的旅行社在蔡英文新政府上任百日時倒閉「是警訊」，政府再拿不出措施，年底前的台灣旅遊業經營狀況恐不樂觀。

據報道，台灣旅遊相關產業正醞釀在9月8日發起大規模遊行。

接連跳票

據台灣觀光局統計，2015年，中國大陸遊客佔訪台遊客總數40.01%；全台共439家旅行社具備接待陸客團資格，今年自行報備停辦業務共計六家。

台灣觀光局科長陳嘉穎對台灣媒體表示，創世紀旅行社2004年成立，過去並無財務不佳跡象；旅行工會全聯會的李奇岳說，創世紀每月接待40到50個陸客團，屬中型規模。

《聯合報》引述旅行社員工說，公司接待的陸客團旅費約在每人3000元人民幣以內，屬「低價團」範圍。

觀光局指出，據台灣票據交換所向局方通報，創世紀截至星期三已累計有220萬元新台幣（6.94萬美元；46.2萬元人民幣）的支票跳票。

結果，創世紀旅行社星期三完全停業。據《中國時報》報道，香港人東主邱華僑已經出境返回香港。

《聯合報》指出，該社接待的八個旅行團仍在台灣，目前已有另外兩家旅行社接手。

對於旅遊業界有意上街請願，中央社引述陸委會說，為因應陸客人數減少對觀光產業的可能影響，觀光局目前研擬並推動因應措施，以穩固爭取中國大陸旅遊市場、開拓多元市場、輔導產業轉型、強化旅遊安全品質，促進台灣觀光產業永續發展。

陸委會同時指出，5月20日蔡英文就職總統至8月23日位置，陸客入境台灣總人數減少22.3%，其中團客減38.9%、自由行增2.9%。

觀光局數據也反映，7月分赴台遊客與去年同期相比，韓國增加52.8%、中東地區增加37.5%、日本增加14.7%、泰國增加11%、香港及澳門增加4.8%。

《自由時報》引述台灣商業旅館同業公會理事長賴正鎰說，觀光業者會走上街頭主要就是希望政府能重視觀光產業、幫助觀光產業。

報道說，有業者認為創世紀旅行社倒閉只是序幕，接踵而來的將是連串裁員與退場，甚至是更多倒閉。

不過報道同時引述一位旅行社董事長說，過去部分業者投資策略有問題，遊行理據不足。但業者認為台灣政府應鬆綁法規，善用免簽政策，以拓寬客源。

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