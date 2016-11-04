中國萬達10億美元買下金球獎製作公司

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中國房地產及娛樂產業巨頭萬達集團本周五（11月4日）宣佈全資買下好萊塢迪克克拉克製作公司（Dick Clark Productions，DCP）。

萬達集團官方網站稱，併購迪克克拉克公司 100% 股權耗資約10億美元，此舉「標誌萬達進入電視製作行業，是萬達娛樂產業擴張的重要一步」。

萬達在官方聲明中稱，「迪克克拉克擁有的大部分節目版權都沒有期限，其收益保障來自這些頒獎禮的轉播權以及和主要電視台的長期合作協議」。萬達認為「迪克克拉克公司擁有富裕的現金流以及穩定持續的增長前景，美國的轉播權收入正在上升，公司價值將逐步提高」。

萬達透露，在收購完成後，萬達將和迪克克拉克現有管理層簽訂長期合同，保持現有團隊。

圖片版權 EPA Image caption 2016年金球獎頒獎現場

成立於1957年的迪克克拉克公司目前總部在美國加州，擁有多個電視節目版權，包括著名的金球獎（Golden Globe）實況轉播、紐約新年夜直播特別節目、 全美音樂獎（the American Music Awards）、鄉村音樂學院頒獎典禮（Academy of Country Music Awards）以及公告牌頒獎典禮（Billboard Music Awards）等。

近年來，萬達集團逐漸向地產以外的產業和領域轉型。該集團近年來在海外收購包括影院、製片公司和體育業務。

而在中國國內，該集團正建設主題公園，以抗衡正在擴張中國市場的迪士尼公司（Walt Disney）。2016年，迪士尼上海主題公園已經建成並投入使用。

中國經濟正在變得越來越多元化，一些中國公司正在從傳統領域向其他領域擴張，比如提供服務，重視知識產權發明。換句話說，他們試圖學習美國，通過文化產業在全球延伸「軟實力」。

王健林先生收購迪克克拉克製作公司一事可能讓美國人感到不舒服，畢竟迪克克拉克是美國現代文化的標誌之一。雖然迪克克拉克本人在幾年前已經去世，但他創辦的這家公司一直標榜自己是「全球最大的電視娛樂直播節目製作商及經營商」。

值得關注的還有這起收購的時機。距離美國總統大選投票不到一周，特朗普和他的支持者一貫不太喜歡外國人收購美國公司。這起收購案可能會成為一個政治話題。