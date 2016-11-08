中國10月出口繼續下跌 降幅收窄

圖片版權 Reuters Image caption 上海洋山深水港的集裝箱貨櫃

中國海關總署周二（11月8日）發佈統計稱，10月份，中國進出口總值2.05萬億元，下降0.6%。其中，出口1.19萬億元，下降3.2%；進口8606億元，增長3.2%。 出口降幅較9月的5.6%有所收窄，進口增幅則比9月的2.2%有所提高。

以美元計算，中國10月出口下降7.3%，進口下降1.4%。人民幣和美元計價的不同結果原因是人民幣近期出現較大幅度貶值。

澳新銀行（ANZ）分析稱，中國貿易數據顯示外部需求依然疲弱，但也沒有出現顯著惡化。

中國海關的統計稱，今年前10月中國對歐盟、東盟、日本等貿易伙伴進出口增長，對美國進出口下降。

前10個月，歐盟為中國第一大貿易伙伴，中歐貿易總值2.94萬億元，增長2.3%。美國為中國第二大貿易伙伴，中美貿易總值為2.75萬億元，下降3.2%。

其中，中國對美國出口2.06萬億元，下降2%，自美國進口6920.1億元，下降6.7%。