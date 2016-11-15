谷歌投巨資擴大英國總部增加3000崗位

圖片版權 Getty Image caption 谷歌擴大在倫敦的總部規模預期將至少耗資10億英鎊以上。

科技界龍頭谷歌宣佈將投入巨資擴大倫敦的部，預期將增加3000個就業機會。此舉被看成是不懼英國脫歐的「信心票」。

谷歌原先就預定在倫敦市中心國王十字車站設置總部園區，現在計劃在目前開發中的總部園區增加一棟大樓。

據稱這將是該公司在美國之外第一棟全資擁有和專門設計的大樓，未來谷歌在英國雇佣的7000名員工，預計從2018年遷入新址。

對谷歌宣佈擴大在英國的規模，英國財政大臣哈蒙德表示歡迎，並形容這是對英國投下一張「信心票」。

英國今年6月23日脫歐公投通過之後，震驚了商界和政界，英國政府隨後也設法說服投資者英國仍然是「最好的投資對象」。

英國智庫--企業與經濟研究中心、日立資本以及民調機構YouGov周一發表報告稱，英國的企業在脫歐公投之後推遲或者取消了650多億英鎊的投資。

英國首相特里莎·梅則說，英國預定在2017年3月底正式啟動與歐盟的脫歐談判，預期將歷時兩年。