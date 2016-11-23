英脫歐後首份預算：適度減稅加大基建投資

Image caption 哈蒙德不再尋求2020年實現財政盈餘，而是在那之後盡可能早地轉虧為盈。

英國財相哈蒙德宣佈，英國將新增數百億英鎊用於基礎設施、創新、研發和新建住房。

哈蒙德周三（11月23日）向議會宣讀秋季預算報告，通報政府財政稅收和支出情況，陳述目前的經濟政策。這是英國脫歐公投後財相首次發表重要經濟政策聲明。

哈蒙德對議會說，儘管脫歐公投造成1220億英鎊的財政衝擊，但英國經濟仍「堅韌」。

基建投資

根據報告，財政部今後五年內將撥款230億英鎊用於創新和基建投資項目；到2020年每年科技研發撥款20億英鎊。

數碼通訊基礎設施將獲得10億多英鎊撥款；新建住房項目撥款共37億英鎊。

BBC記者說，這份報告體現了財相的謹慎，以及在脫歐公投造成不確定因素大增、前景更加叵測的情況下找平衡的努力，促進生產力提升、關照中產階層、保證財政穩定的思路。

根據預算報告，英國政府計劃把出口融資能力擴大一倍，並讓農村地區和小企業將享受更多稅賦優惠。

政府還將通過向英國商業銀行注資來為增長型企業融資提供幫助。

周三的預算報告還宣佈繼續維持汽油稅率不漲，對石油天然氣行業的稅賦優惠金額折合67億英鎊。

對基建、住房和創新研發的重視，以及給小企業和新創企業稅務優惠，被認為有利於吸引外來投資。

英國律師事務所「品誠梅森」（Pinsent Masons）和英國經濟與商業研究中心（Cebr）曾發表聯合報告，稱英國基礎建設資金缺口預計為5000億英鎊，而能源領域的基建投資將成為中國公司的最大目標。

Image caption 哈蒙德對議會說，儘管脫歐公投造成1220億英鎊的財政衝擊，但英國經濟仍「堅韌」。

經濟增長

英國預算責任辦公室（OBR）公布預測，明年英國經濟增長將比脫歐公投前的春季預測的2.2%低半個百分點，只有1.7%。今年增長從2.0%調到2.1%。

OBR還表示，未來兩年內英鎊下跌將推高通脹約2%，未來5年脫歐衝擊將拖慢經濟增速2.4%。

哈蒙德說，即便脫歐公投將對政府財政造成1220億英鎊的衝擊，但英國經濟依然「堅韌」。

但是，政府將不再尋求到2020年實現財政盈餘的目標，而是爭取在現實允許的情況下盡早平衡公共預算。

BBC記者說，這份報告表明財相力求謹慎，在脫歐造成不確定因素增大的背景下盡量留出足夠的迴旋餘地以備不測，而不是打開錢囊大筆開支。

今年公共開支佔GDP比例從2010年的45%降到40%。

OBR預計今年政府舉債額為682億英鎊，之後逐年減少，到2020-21財年降到207億英鎊；政府債務佔GDP比例將從去年的84.2%增加到今年的87.4%，明年達90.2%峰值。