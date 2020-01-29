武漢肺炎：新年祝福「百毒不侵」比「恭喜發財」應景

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新型冠狀病毒疫情不僅打亂許多中國人慶祝農曆新年的計劃，還刷新了新年的祝福語。

鼠年伊始便遇上疫情肆虐，對於中國人來說，此時健康顯然比財富更加重要。別想著「恭喜發財」、「財源廣進」了，如今「百毒不侵」成為更應景的、更受歡迎的春節祝福語。

由於封城、交通管制等規定和自我隔離、減少出門的公共衛生建議，許多中國人取消聚會、留在家中過節，只能通過網絡向親友發去新年祝福，在孤獨中找到一些鼓勵和安慰。

百毒不侵指不受任何毒害，引申義是意志、控制能力強、不輕易受外界影響干擾。無論是字面還是引申意義都符合中國目前全力抗擊新型肺炎病毒的境況。

這個成語曾出現在詩人徐志摩的詩作《寂寞人心》當中，也曾是武俠小說家金庸賦予筆下大俠的特異功能。

「百毒不侵」此前也算是常用詞，但遠未達到全國流行的程度，更幾乎沒有用在新年祝福裏。微信指數顯示，「百毒不侵」的熱度在農曆新年前夕翻了37倍。

中國流行歌手薛之謙數日前在微博上向粉絲拜年，他寫道：「祝你最近，不幹活，不出門，不傳染，不聽謠，百毒不侵又天真爛漫。」

在全國因疫情而焦慮不安之時，人們正尋求一個鼓舞和團結人心的口號。在微博上，一個名為「萬眾一心，百毒不侵」的標籤累積了超過6000萬次的瀏覽量。

在中國的社交媒體上，一幅結合中國傳統春節習俗、新祝福語"百毒不侵"和公共健康教育的圖片在春節期間被頻繁轉發。

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圖片中間是一張寫有「百毒不侵」的平安符，還註明瞭勤洗手、多通風、戴口罩等防疫建議。兩邊配上了類似門神的人物設計，分別標記為辛棄疾、霍去病。兩位中國的歷史名人所生活的時期相差超過千年，僅有共同點是都有意為消除疾病的吉祥名字。但也有網友指出，漢朝將軍霍去病年僅24歲就病逝了。

另一張被中國網民頻頻轉發的圖片，是一隻戴著醫用口罩的卡通老鼠，代表著中國在人人自危的疫情當中迎來鼠年。

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儘管今年過年氣氛稍顯凝重，許多中國人試著苦中作樂，以自我諷刺的幽默感來消解負面情緒。

其中一個被廣泛轉發的笑話形容，從初一到初十五都要在家「巋然不動」，頂多只能從臥室散步到廚房。「什麼時候能動？鍾南山說動才能動！」

對於那些仍然能夠拜訪親友的中國人來說，他們拜年和送禮的方式也因疫情而大為不同。

香港插畫家Bonnie Pang的一組插畫對比了今年春節與以往的區別：過年送禮改送口罩，拜年也要嚴陣以待、戴好口罩。

另一張網上流傳的圖片裏，紅包裏的裝的不再是現金，而是在中國各地都供不應求的口罩。

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「這個新年與往常不同。祝大家百毒不侵，」一篇在微信上流傳頗廣的拜年文章裏寫道，今年過年的新時尚是：在家躺。