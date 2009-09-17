新疆再次重判四名针刺袭击被告

Image caption 烏魯木齊街頭的武警

中國國家電視台報道，新疆烏魯木齊又有四名針刺襲擊嫌疑人被判有罪。

這四人被判監禁8年到15年。他們的名字顯示，四人都是維吾爾族。

這是烏魯木齊法院對針刺襲擊嫌疑人的第二批判決。

上星期六，有三名被告因同樣的罪名分別被判處七年、十年和十五年監禁。

烏魯木齊市民受針刺襲擊的事件始於八月份。

此前一個月，烏魯木齊發生被稱為"7·5騷亂"的維吾爾族人和漢族人之間的衝突，導致近二百人死亡。

發生針刺襲擊事件後，儘管傳言說，那些針頭可能有毒，但官方宣佈，從據稱被刺的人的血樣中並沒有找到有毒的證據。

新疆當局說，有五百多人報告受到針刺襲擊，其中171人身上有明顯的針刺痕跡。

針刺襲擊事件發生後，烏魯木齊市的數千名漢人上街抗議，要求政府加強保安措施。