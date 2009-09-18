中共十七届四中全会结束

Image caption 報道說習近平奠定了黨內接班人的地位

中共十七屆四中全會周五（9月18日）在北京結束。不過官方媒體並未公布習近平擔任中共中央軍委副主席的消息。

在此之前，媒體普遍預測中國國家副主席習近平將在全會中被推選為軍委副主席，為2012年接替胡錦濤擔任黨和國家最高領導人做凖備。

香港媒體報道說，大會通過了增補國家副主席習近平為中共中央軍委副主席，這意味著正式確立習近平在2012年中共18大上的接班人地位。

據消息人士透露，有關習近平出任中央軍委副主席的決議可能在國慶閱兵後在中央軍委的擴大會議上才對外公布。

除了高層人事變動受到外界重視外，這次會議重點討論了中共的自身建設，包括擴大黨內民主和加強執政黨的合法性。

許多猜測認為，會議討論的黨內民主的一個重要內容就是擴大目前進行的基層選舉試驗。

中共黨員從1949年的440萬增加到了現在的7,600萬，因此中國政策學者普遍認為黨的建設問題現在更加重要。

習近平本月在四中全會召開前在中央黨校作報告中強調了提高中共執政能力，以及要中共適應新形勢，新挑戰的必要性。

反腐敗

雖然四中全會討論的焦點更多側重於原則性問題，而不是具體的政策和規定，但中共似乎會在以下兩個方面作出調整：首先是對付腐敗問題，其次是決策透明公開，更加照章辦事。

中共廉政建設和反腐敗問題要想取得突破，取決於制度上做出改變。許多人認為，如果沒有讓中共官員申報財產制度的所謂"陽光法"，反腐敗不會取得實質性進展。

實踐證明，"陽光法"在世界範圍內被公認為是從源頭上遏制腐敗的行之有效的辦法，是作為反腐敗制度的設計，這是世界各國反腐敗的經驗。

基層選舉

分析普遍認為四中全會不會在黨內民主問題做出根本性調整，但是中國官方媒體在會議前後一直報道中共在考慮擴大在基層的直接選舉，逐漸改變過去指派各級官員的做法。

中國從1988年就開始進行鄉鎮選舉，不同的地區進行了直接選舉，秘密投票和公開計票等辦法。基層選舉試驗先從人大代表直選，人大主席選舉。之後發展到縣鎮政府負責人選舉，但初期並沒有涉及黨內系統選舉。

基層選舉試驗一致存在各種問題，比如選拔範圍受到限制，高層官員干預，以及選舉受操控和出現舞弊。最大的問題是，公眾投票選舉出的官員仍然要聽命於未經選舉的上級官員，實施上級既定的政策。

中共成為執政黨60週年到來之際，中共各級幹部普遍受到社會不信任甚至仇視。每年中國都發生成千上萬起群體抗議事件。中共的統治和政治合法性受腐敗泛濫和嚴重社會問題的重重挑戰。

中共一直聲稱要走適合中國特色的民主道路，拒絕西方多黨民主的模式。似乎中共試圖通過將黨內選舉制度化，擴大黨內民主，以此加強執政黨的合法性，抵禦多黨民主模式的挑戰，維護一黨執政的地位。