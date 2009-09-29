美国人眼中的中国国庆

Image caption 十一國慶又回到毛時代了

隨著中國官方的「十一」慶典進入倒數計時，多日來一直聚焦健保改革、阿富汗局勢的美國媒體也終於撥出篇幅，關注一下這個美國最大的債權國的「六十大慶」。

立場傾向自由派的《波士頓環球報》網站的新聞圖片欄目就特別推出了專輯，匯集了多家新聞社搶拍的圖片，以37張大幅圖片將閱兵彩排「搶鮮」送給讀者，引來數百條評論。

不過，與中國人民解放軍受閱部隊嚴整如一人的隊形不同，美國人對中國國慶的看法則各異。美國南方的佐治亞州宣佈，10月1日為該州的「中國國慶日」。雖然該州華人據估計為五萬，人數遠遠不如一些傳統上華僑聚集的州，但近年來中資企業前往該州投資日益增多，樂惠（Kingwasong）、海倫鋼琴、三一重工等均有設廠，該州的大港薩凡納與上海港的合作也相當密切；該州的共和黨州長不失時機的應時做法，也符合共和黨重視商界需求的一貫傳統。

回到毛時代

但是，美國民眾的觀感一般不受這些政客的官方表態左右。居住在舊金山灣區、長期觀察中國事務的美國教師芬雷(Todd Finley) 對十一大慶就有著頗不相同的看法：「（今年的）十一幾乎是退回到毛的時代，」 他說，「我能理解有的美國人會為之驚嘆，有的會害怕，但作為熱愛民主價值和人權的人來說，我對這種大秀不以為然。因為要作這種秀，（中國）民眾的日子更難過了。」

芬雷是位「推友」，使用twitter.com與友人交流，其中包括不少中國的推友，從中了解到北京為籌備「十一」所實施的各種管制措施，他甚至知道現在北京不允許在節日前賣菜刀了：「不許出售菜刀的規定真是怪異。種種的限制和鎮壓，都只有使我對中國政府的看法更加負面。中國政府看來緊張萬分，然而鎮壓實際上惡化他們自身的狀況。一味地加強控制並非統治之道。」

芬雷不諱言自己對中國60週年慶祝活動擾民的不以為然，但據新華社報道，中國的國內的民調顯示，有94.1%的受訪者期待十一大閱兵。

對於那些領養了中國兒童的美國家長來說，怎樣看待自己孩子出生地的國慶？「十一」究竟意味著什麼，是像春節、中秋一樣的慶祝民族傳統文化的節日，還是對於當今政治體制的認可？

聽到這個有些「敏感」的問題，住在華盛頓的美國人諾蘭( Paul Nolan) 一開場就用漢語答道：「我想，中國是個偉大的國家，十二年內可能世界第一，所以十月一日應該得到尊重。」 諾蘭先生在聯邦貿易委員會工作，專業調查企業併購中的壟斷因素，領養了一個中國女兒，他自己也特意學了中文，還給自己取了中文名字「寧鵬」。預感到其他人可能會有的疑問，他立即自己補充道：「毛澤東不是華盛頓，他有罪有錯，現代中國到鄧和江才開啟，但是1949之前中國有封建社會的問題，「十一」解決了這個社會問題。我知道（十一）這個問題是很敏感，但我能對我女兒解釋。」

認可問題

美國有許多周末上課的中文學校，學生家長大多是來自中國、台灣、香港的華人，為了自己的孩子保持中文能力而送子女入學，不少學生出生於美國，是所謂的ABC，也有混血的孩子。這些學校又如何對學生解釋「十一國慶」的意義呢？

有不少台灣人入學的「成長學苑」也安排了慶祝中國國慶的活動，該校位於硅谷最昂貴的地區之一Palo Alto，採用中國僑聯指定的簡體字教材，學生從幼兒園大班到小學五年級，目前孩子們正在歡天喜地盼望著中國國慶所帶來的中華民俗活動，也許由於孩子小，校方還沒有面臨向學生解釋勝利者的建國大業使失敗者——其中包括一些孩子的長輩——在60年前退守台灣島這個「敏感」的問題。

諾蘭先生的中國女兒出生在寧波，已經上了六七年美國的中文學校，諾蘭認為對「十一」的政治意涵爭議美國人要特別小心：「中國把孩子托付給了我家，作為白人（家長）我有義務對文化保持敏感度。我不能對我的女兒批評中國的解放。十月一日的意義在於，從此中國擺脫了封建，人民至少有了理論上的解放和自決。這確實是建國大業。」

美國也有過自己的「建國大業」，7月4日國慶是美國的「獨立日」，也因此美國人經常把其他國家的國慶也稱為「獨立日」。西海岸的芬雷認為兩者有很大的不同：「7月4日是反思立國先賢民主價值的日子，我喜歡重溫《獨立宣言》，不喜歡遊行，大多數美國人也不遊行，至多是小鎮自發遊行。也許中國人是想到鴉片戰爭以來的歷程，想表達自豪感。」

不過他也指出一個相同點：「我們曾經引用美國國父們的論述來批評布什政府偏離民主，中國的推友們現在引用毛和他的同志們奪權之前的民主論述來批評當局。」 看來，中美兩國的國慶日之間，對於持與當局不同政見的人士來說，還真有那麼一點點共通的地方。