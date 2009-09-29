无国界记者：国庆前夕北京封网
- 2009年 9月 29日
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總部設在巴黎的無國界記者組織周二（9月29日）表示，中國當局在60週年國慶前夕查封了數萬個網站。
該組織說，當局查封的主要是虛擬專用網（VPN）和其它繞過網絡監控的「翻牆」途徑。
該組織說，當局尤其加強了對新疆、內蒙等少數民族相關的網站的查封，此外，登陸Facebook、 Twitter等社交和博客網站變得更加困難。
無國界記者說：「電子長城在10月1日國慶前史無前例地強化起來，這說明當局對監控的效果也並不確定。」
該組織說，「政府對安全的過度敏感」讓中國的互聯網用戶和記者在國慶前夕感到「頭疼」。