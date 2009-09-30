中国60年国庆庆典隆重保安严密

Image caption 國慶慶典前夕，北京實施了類似去年奧運會的保安措施。

星期四是中華人民共和國建國60週年，中國將舉行巨大慶典。閱兵將是國慶慶典的「重頭戲」。

外界分析，中國政府將借此機會展示「國富兵強」的形像，其它國家也將關注中國是否會展示先進的新型武器。

閱兵之後會舉行盛大的群眾遊行，由10萬人和60輛彩車組成的36個方陣將依次通過天安門廣場。

北京從八月份起就多次進行國慶演練彩排，執導北京奧運會開幕式的中國著名導演張藝謀將執導國慶焰火晚會。

國慶前夕，9月30日晚上，中國政府舉行國慶招待會，國務院總理溫家寶在大會上發表祝詞講話。

保安嚴密

為了保證國慶期間首都的安全穩定，中國有關當局早些天下令，北京啟動一級加強巡邏防控方案，全警動員。

天安門廣場周邊地區從9月29日起進入戒備狀態，不僅天安門城樓和故宮停止對外開放，廣場周邊的商店和酒店也都停止營業。

Image caption 北京為國慶慶典舉行了四次演練，共有十萬群眾參與。

中國官方媒體新華社報道，從星期三到星期四國慶慶祝大會結束期間，天安門廣場周邊道路，除了持有國慶專用證件的車輛和人員外，禁止其它所有車輛和行人通行。

在此期間，橫貫北京城東西的長安街沿線全部實行嚴格的交通管制，在管制道路範圍，車輛和人員進出必須憑身份證，並按民警指定的路線和時段出入。

北京當局還建議市民最大限度地減少到市中心的外出活動，並隨身攜帶證件，以備檢查。

此前北京政府已經發佈規定，禁止商店出售刀具，禁止居民放風箏，在閱兵所經道路兩側的居民不得在慶典期間打開窗戶或走上陽台。

國慶當天北京還要實行三小時禁航的空中特別管制措施。