专访：“平反土改”发起人谭松年

Image caption 譚松年表示，發起「平反土改」不僅為了個人。

中國大陸「國慶」長假剛剛過去的10月10日不僅是對岸台灣的「雙十國慶」，也是中共當年在西柏坡正式發動「土地改革」62週年。

中國「平反土改」發起人譚松年10日也再度在網上發表致胡錦濤公開信，呼籲中共拿出勇氣面對土改的歷史錯誤，還地主及其後代以公道。

「地主崽」

身在廣東佛山的譚松年2007年「土改」60週年的時候就組織發起了「平反土改」活動。這和他自己的地主後代出身有著直接關係。

他10日接受BBC中文網電話採訪時回憶說，他的爺爺是地主，父親從13歲開始就因為是地主兒子而受村民和幹部的欺壓和侮辱。

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與「文革」同年的譚松年出生時，家裏不再有「地」，也不再是任何意義的「主」，但他仍要背著「地主崽」的名聲，飽受同學欺凌。

他說，同學們經常在他旁邊學他爺爺奶奶挨批斗的樣子。他因此學會了獨來獨往，盡量離同學遠些。

但在那個年代，出身是擺脫不掉的。譚松年後來的學習和工作都曾受到過地主出身的影響。

「不為自己」

「地主」這頂帽子是譚松年和他的家人揮之不去的噩夢。不過，他在採訪中表示，發起「平反土改」並不僅僅是為了給自己、家人和其他地主及他們的後代討還公道，更是為了把顛倒了的歷史再顛倒回來，給中國農村、農業和農民一個未來。

譚松年認為，中國農村的貧困和中共的「土改」有著直接的關係。

他說，當年農村的地主其實是鄉土中國的精英，用現在的話說，至少也都是「種田能手」。對他們的鬥爭和剝奪表面上看是把土地「公平」地分給了農民（當然，後來又「合作」回國家手中），但實際上嚴重破壞了中國農村的生產力。

他在10月10日發表的公開信中認為，三十年來中國的農村改革和當前的土地經營權流轉等於承認了當年「土改」政策的失敗，實際上是經過了60多年又轉回了原點。

他說，中共「無形中已經變相承認過去狀況的合法合理。中國共產黨有勇氣將過去很多的錯誤都糾正過來了，為什麼就沒有勇氣衝破（土改）這層薄紗呢」?

改變認識

譚松年在採訪中表示，自從發起「平反土改」活動以來，他不斷受到當地「國保」部門的約談、跟蹤和監聽。

另外，他說自己在香港回歸十週年和奧運聖火傳遞期間因舉行抗議活動還遭到過「和當年斗地主一樣的」對待。

不過他表示，儘管目前他們團體的規模和力量都相當有限，又面臨著強大的政府機器，但他會繼續努力下去。

他說，目前最迫切的是改變人們對「土改」的認識。因為過去幾十年中國的宣傳已經讓「地主」作為一個罪惡的代名詞深入了中國人的心中。

即使那些反對以非人道手段對付地主的人，包括一些同情地主遭遇的學者也認為「土改」本身是正確的。

他表示，希望能用電影、音樂等文藝手段慢慢把人們的成見改變過來。

他在10日的公開信中說：「我們現在已經拋棄血海深仇，伸出和解之手了!」

他認為，對「土改」這一歷史遺留問題的態度將是對中共目前「和諧社會」提法誠意的一個考驗。