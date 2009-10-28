台湾媒体交流团继续访问北京

Image caption 江丙坤希望就兩岸媒體交流展開協商（新華社圖片）

台灣新聞交流團周四（29日）繼續在北京的訪問，賈慶林希望媒體為壯大兩岸和平發展主流民意作出貢獻。

交流團將與國台辦主任王毅會面，並拜會中國國家新聞出版總署、人民日報、新華社與中央電視台。

由台灣海基會董事長江丙坤率領的交流團周三抵達北京後，隨即展開行程會晤了大陸有關官員。

海協會會長陳雲林對交流團的來訪表示歡迎，對兩會為推動兩岸新聞交流所作的努力表示肯定。

陳雲林希望，在兩岸關係新形勢下，兩岸新聞媒體及從業人員密切接觸，加強交流，為兩岸關係和平發展創造積極的輿論環境。

這批台灣記者還訪問了中國廣電總局，會晤了廣電總局副局長田進。

交流團提出台灣媒體在大陸開放及落地的問題，並希望相關議題能納入第5次兩會協商議程。

明年協商

江丙坤則表達了希望明年第5次兩會協商時，可就兩岸媒體交流的各項議題展開協商。

另一方面，陳雲林表示，兩會第四次會談將於12月中下旬在台中市舉行。

雙方將就兩岸漁工合作、兩岸農產品檢驗檢疫合作、兩岸標凖計量檢驗認證認可合作、兩岸避免雙重徵稅四項議題商簽協議。

參加這次交流團的台灣媒體高層代表共25人，包括被視為親綠的民間全民電視（民視）與三立電視。

中國國務院台灣辦公室發言人在星期三的例行記者會上被問到台灣《蘋果日報》被拒絕隨訪一事時，沒有正面回應。