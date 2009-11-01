中国教育部长周济被免职

2009年11月1日

圖像加註文字， 新任教育部長袁貴仁將面臨前任遺留下來的諸多教育界問題。

過去六年一直擔任中國教育部部長職務的周濟周六（10月31日）結束任期，其職務由原副部長袁貴仁接替。

這項任免是在周六閉幕的11屆人大第11次會議上宣佈的。

新華社對此作了報道，但並沒有解釋周濟被解職的原因，也沒有具體說明周濟今後將轉任何職。

現年63歲的周濟距離規定的退休年齡還有兩年。

曾經擔任過北京師範大學校長的教育部副部長、黨組副書記袁貴仁接替周濟擔任教育部部長。

周濟的被解職並不令人感到吃驚。在去年的國務院部委改組中，他僅贏得了人大84% 的贊成票。對於僅履行橡皮圖章作用的人大來說，這出奇的低票已經很說明問題。

分析人士說，當局與民眾對當前教育現狀的不滿是周濟下台的最主要原因。

問題多多

在他任職期間，教育界的不正之風愈演愈烈，其中包括教育官員腐敗、學術剽竊、學費變相增長以及學術教育日趨商業化等諸多問題。

分析人士說，這些問題可能並非由於周濟所引起，但公眾責怪周濟未在解決這些問題方面採取任何有力措施。

甚至中國總理溫家寶也批評中國學生目前普遍缺乏創造力和在實際生活中應用知識的能力，批評教師缺乏職業奉獻精神。

分析人士說，周濟的繼任者袁貴仁將面臨周濟及其前任遺留下的許多問題，要想在短期內解決並非易事。

袁貴仁現年59歲，1969年參加工作，75年加入共產黨，78-84年在北京師範大學哲學系學習，獲學士和碩士學位。

他此後一直在北師大任職直至擔任該校校長兼黨委書記。