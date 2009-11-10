分析：龙与象之间信任荡然无存

Image caption 中印邊境糾紛問題自1962年以來一直沒有得到解救

中印關係起伏跌宕，未來充滿了變數。如果印度的高級官員對你如是說，那你就要注意聆聽了。

在過去30年的中印邊境爭端中，雖然一彈未發，但這卻無關緊要。

同樣，儘管中印兩國自從2005年就建立了「戰略合作伙伴」關係，這也並不重要。

因為中印兩國的關係在近幾周來已經受到了損害。

不願意透露姓名的印度官員告訴本台BBC說，由於印度媒體的炒作使得中印關係變得尤其複雜。

大壩風波？

當印度報紙出現一篇有關中國在雅魯藏布江上修建大壩引流蓄水的文章後，引起中國強烈不滿。

中國全盤否認它要在雅魯藏布江上建大規模引流工程的計劃。

而印度政府回應說要對此進行調查，使中國對印度政府的態度更加惱火，因為這意味著印度並沒有否認這些報道，而只是表示要調查。

說實話，如果「故事」已經發表，即使否認也沒有幾個人會感興趣。

11月5日，印度水利部長班薩爾說中國要建的大壩距離印度有1100公里遠，是個小型大壩，而且不建水庫。

他說如果中國真的截流印度才應當擔心，現在沒有這樣的證據顯示有截流的跡象。

但班薩爾也表示他們會對此繼續關注。

「印度又如何能反對呢？」印度官員說，因為畢竟印度也正在傑納布河上修建大壩，納傑布河也為巴基斯坦提供水源。

Image caption 中印這兩個亞洲強國最近摩擦不斷

邊境糾紛

印度官員還說中印邊境糾紛並沒有什麼實質性的變化。

而印度總理辛格在十月底發表講話時也作出相同的表示。

擱置兩國的邊境爭端不提，中印同意共同維護邊境地區的和平與安寧。

辛格強調說「這正是當前的狀況」。

印度官員還說旨在找到解決邊境糾紛辦法的中印邊境14輪特別代表級的談判也並沒有取得什麼進展。

印度官員說：「印度領導人幾次試圖提議解決中印的邊境爭端，但中國似乎對此並不感興趣。因此就解決邊境問題而言，可以說是進展不大。」

而達賴喇嘛對阿魯納恰爾邦（中國稱藏南）的訪問又突顯了兩國的邊境爭端問題，因為中國也聲稱對這裏擁有主權。

在過去的數月，中印兩國小心經營的關係又遭到印度媒體某些報道的破壞， 北京認為德里應該拒絕發表這樣的文章。

經濟優勢

在印度清醒的聲音似乎不多，隨著印度經濟的富強，一些印度的精英們相信現在是教訓中國人的時候了，他們無視中國現在是經濟強國而印度卻不是這樣一個事實。

印度資深的中國觀察家昌達在《印度時報》上撰文說：「把中印之間的緊張關係說成最終會導致軍事對抗是不正確的。」

他認為印度所面對的來自北京的主要挑戰並不是邊境問題，而是中國經濟上的成功，這些可以從中國的城市、基礎設施、欣欣向榮的工業、高質量的學校以及它新興的清潔能源技術等方面看到。

「印度的新興經濟仍然受到大量的貧困、營養不良、不平等以及不公所困擾。而不公則導致暴力反抗等等。因此印度不是中國的對手。」昌達說。

昌達還表示如果真的發生軍事對抗的話，印度有可能會在國際上處於孤立的地位。

「 財大氣粗，至少現在看來是如此。現在吃香的是普通話。」昌達補充說。

目前印度官員被印度媒體有關中印關係的報道而感到筋疲力盡。

而習慣在中印關係方程式上保持沉默的印度官員們面對印度媒體沒完沒了地大肆抨擊中國感到束手無策。

中印關係似乎正邁進未知領域。