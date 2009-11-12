“中国截访黑监狱数以百计”

Image caption 李蕊蕊被強姦案引起人們對地方當局設立截訪「黑監獄」的關注。

美國人權觀察組織發表報告稱，中國各地政府開設了著數以百計的「黑監獄」，對前往上訪的民眾實施非法拘留，而北京中央政府對此不聞不問。

報告說，這些分散在北京和全國各地，被稱為「黑監獄」的扣留中心通常設在國有賓館、療養院和精神病院等機構內，上訪者在那裏遭到暴力虐待、盜竊、勒索、恐嚇，甚至是性侵犯。

報告批評中國此前多次斷言否認「黑監獄」的存在。人權觀察亞洲宣傳主任理查森說，這在某程度上導致「黑監獄」問題無法得到糾正。

不過BBC駐北京記者白麥克指出，雖然官方矢口否認有「黑監獄」，但是最近就連國營媒體都在報道「黑監獄」的存在。

人權觀察這份名為《地獄的小巷》的報告說，許多上訪者被截訪人員從大街上綁走，送進這些拘留中心。他們往往不被告知被拘留的理由、將被拘留的時間等。

報告還指出，被拘留人員當中包括未滿18歲的青少年和兒童，這公然違反了中國在維護兒童權利方面所作的承諾。

「保障官位」

理查森指出，相信導致「黑監獄」出現的原因之一是地方官員希望堵截其管轄地民眾到北京等大城市上訪陳情，從而保住自己的官位和評級。

Image caption 報告稱許多「黑監獄」都是設在國有飯店、療養院和精神病院中。

理查森說：「黑監獄的存在是對北京改善人權和尊重法治言辭的嘲弄。」

她說：「中國制定了有關逮捕和拘留的法律，但政府卻公然無視黑監獄和被關在其中的人。無法履行自己的法律標凖，更不用說國際標凖。」

最近，安徽上訪少女李蕊蕊在北京聚源賓館被強姦一案引起了中國媒體對「黑監獄」問題的廣泛關注。

19歲的李蕊蕊今年8月初到北京上訪，被截訪人員送到河南信訪單位租用的豐台區聚源賓館，繼而被26歲的「賓館看守」徐建強姦。

李蕊蕊案上周在北京豐台法院以「涉及個人隱私」為由進行閉門審理。徐建承認有罪，法庭將擇日進行宣判。

中國多家媒體一度廣泛報道了庭審的消息，但一些官方背景的網站很快將這條消息刪除。

美國總統奧巴馬將在下周訪華。人權觀察批評他處理中國人權問題的手法叫人失望，促請他趁這次訪問向中國表明立場。

奧巴馬近日表示將就人權問題向中方施壓。據其幕僚透露，奧巴馬將與中方提出討論宗教自由、言論自由和西藏問題。