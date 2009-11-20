报摘： 奖学金风波暴露中国非洲战略盲点.

《國際先驅論壇報》周五（11月20日）報道說，中國給納米比亞權貴子女提供赴華留學獎學金的消息在該國引發激烈爭議。

報道說，納米比亞一份免費小報首先披露了9名政府高官的子女，包括現任總統的女兒和兩名前總統的親戚，今年獲得中國政府的赴華留學獎學金。

該國公民權益組織和青年團體指稱，只有政府高層人士知曉這些獎學金，而且在一個每六個高中畢業生中只有一人能夠上大學深造的國家，精英階層獨佔海外留學機會「不合道義」。

文章進一步分析說，有國際關係專家認為納米比亞獎學金風波揭示了中國在非洲積極鞏固外交聯盟、鎖定自然資源供應和擴展經貿業務戰略中的一個盲點。

文章援引斯德哥爾摩國際和平研究所所長季北慈說，中國在非洲的活動發展迅速且不斷深入，已經超出它左右當地民意的能力，難免出現尷尬情況，比如中國和納米比亞商業合同中涉及賄賂醜聞等。

季北慈告訴《國際先驅論壇報》，這類指稱對中國把自己與非洲大陸的發展聯繫在一起的戰略構成威脅。他還指出，原因之一是中國習慣於跟政府打交道，對非洲一些國家的民主政治活力並不適應。

非洲前景

《金融時報》周五（20日）發表金奇的署名專欄文章也提到中國與非洲的關係。

金奇指出，中國的發展迫使人們調整世界觀。他說，中國已經在許多領域排名世界第一，而且在推動世界財富增長方面跟其他新興經濟體一起發揮著日益增強的作用。

他接著指出，值得關注的新領域是中國跟非洲的經貿、金融往來有可能改變非洲大陸的經濟前景，結束非洲在全球經濟體系中微不足道的狀況。

金奇預計，五年後中國和非洲的貿易和投資將遠遠超過美國。

奧巴馬訪華

《金融時報》周五刊登整版分析文章說，奧巴馬利用這次訪華機會給當前現實的國際關係下了定義，並充實了他對美中關係的觀點。但是，在採納比前任更務實的對話政策的同時，奧巴馬的風險在於他對對手的反應可能較幼稚。

文章說，奧巴馬或許說服北京同意在解決國際大事上合作，但中國在承擔世界領袖的代價方面態度遲疑，其外交政策將具有很大的選擇性，尤其在涉及國家利益的領域。

文章還說，最含混可疑的領域是人權問題。雖然奧巴馬在人權問題上按常規說了該說的話，但沒再提與中國加強接觸和經貿往來必然導致中國實現政治民主化。

該報周三（18日）一篇署名專欄文章說，奧巴馬應該對中國領導人直言警告：人民幣匯率政策問題討論得夠長時間了，現在到了採取行動的時候。中國讓人民幣跟著美元貶值，使得世界經濟盡快復蘇的前景更加暗淡。

出口思想

《獨立報》周三（18日）發表評論文章說，美國總統奧巴馬首次訪華雖然無法跟他的前任尼克松1972年訪華相比，但仍具有重要意義。

文章說，尼克松當年是以全球經濟最強國首腦身份訪問全球人口最多的國家，向它打開世界大門；奧巴馬今年是以世界頭號經濟強國首腦身份訪問世界第二大經濟體；再過37年，可能出現世界第二大經濟體美國的總統訪問世界頭號經濟強國中國。

作者認為中美這次討論的所有重大議題都必須放在這個大背景下來分析。

文章說，中國的經濟發展儘管會遇到很多困阻，速度會有快慢，但進程不可能完全停滯，除非發生難以想像的巨大災難性事件。

在這個前提下，作者認為中國向世界的出口清單上很快將出現中國觀念和思想；已經開始的對西方經濟模式的重新思考將擴展到對社會發展模式的重新思考。