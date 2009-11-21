黑龙江鹤岗煤矿爆炸死伤严重

Image caption 新興煤礦已有９０多年的開採歷史

中國黑龍江省鶴崗市新興煤礦周六（21日）發生瓦斯爆炸事故，已經確認42人死亡，仍有66名礦工下落不明。

中國當局說，經現場初步核查，事故發生時井下有528名礦工。早些時候曾有多達139人被困，後來逐漸有人獲救，共有420名礦工升井。

根據中國新聞社引述現場消息人士說，目前確認遇難人數已增至42人，仍有66人下落不明。

黑龍江龍煤集團已經撤銷鶴崗分公司新興煤礦礦長、分管安全生產的副礦長和總工程師的職務。

中國安全生產管理局發表聲明說，事故發生在周六凌晨2點30分。當局調查初步確定為瓦斯突出事故。

據報道，爆炸發生時附近房屋的玻璃被震碎，遠至10公里外市區的居民亦感受到強烈震動。

救護隊正在井下全力搜救。中國媒體說，由於井下通風、通訊系統被完全摧毀，救援工作十分艱難。

危險行業 新興煤礦是原國有重點煤礦，它是黑龍江最早開發的煤礦，已經有90多年的開採歷史，年產量145萬噸。

中國官方數字顯示，去年有3200多名中國礦工死於各種煤礦安全事故，但分析人士稱實際的死亡人數可能更高。

過去這些年，中國各地煤礦事故不斷，主要是因一些小型煤礦為了節省開支，忽視安全生產措施。

BBC駐北京記者說，中國當局過去一段時間已在想辦法解決煤礦安全問題，採取措施關停一些小煤礦，並敦促地方政府對非法煤礦進行取締。但對煤炭日益增長的需求和監管不力仍導致大批安全事故。

北京當局說煤礦安全已所改善，去年煤礦事故導致的死亡人數已比上一年度下降15%。

但記者表示，安全事故依然不斷發生。

今年7月，有70多名礦工在山西煤礦爆炸中死亡。