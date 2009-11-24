澳大利亚又一私立学校倒闭

Image caption 澳大利亞悉尼附近又有私立英語學校倒閉

近日，在澳大利亞悉尼附近又有1家私立英語學校倒閉，這使在一個月裏，澳大利亞招收海外留學生的私立學校的倒閉數目達到10所。

星期一倒閉的英語學校規模並不大，其中有23名中國學生受到影響，但它是今年以來私立商校和語言學校倒閉潮的繼續。

最大的倒閉潮由環球校園管理公司(GCM)掀起。該公司總部設在美國的佛羅里達，今年2月份與中國的中國教育集團(SinoEd Group)結成聯盟，並任命了有美國哈佛大學MBA學位的陳明(音譯)為其首席執行官，聯合公司凖備在2010年底在美國紐約股票交易所上市。

但在11月份，該公司在澳大利亞的9所私立商校因商業原因突然宣佈自動清盤，使得在墨爾本和悉尼的3400多名海外學生突然失學，以印度學生居多，其中包括多達1000名中國學生。

失學的學生曾到悉尼的移民部大樓外抗議，政府承諾安排他們轉學，並保證受私校倒閉影響的學生申請下一個學生簽證時，免收簽證費。中國駐澳大利亞領事館也與澳大利亞政府進行了交涉，要求保障中國學生的利益。

澳大利亞的教育出口是一個大產業，年收入達54億澳元，由於私校眾多，海外學生轉學的學校不成問題，費用由私立學校組織設立的一個基金支付。但了解內情的人士指出，基金不足以支付如此巨大的轉學費用，那麼，最終結果，還是要納稅人來支付。

目前澳大利亞招收海外學生的私立學校的狀況是，保險公司不願意接受其投保，這足以說明其風險極大。

前幾年，澳大利亞放寬了技術移民的條件，移民代理和留學中介都以獲得澳大利亞的學歷即可移民為招徠。私立學校被指責只提供學歷而不是教育，申請就讀的學生，在申請簽證時也有不少提供假材料。

政府今年以來對私立學校進行整頓，以確保教育質量，同時對高風險國家學生簽證申請者提交的材料進行嚴查，其結果是來自某些國家的申請人數下降，一些私立學校的生源減少，在這雙重的壓力下，一般認為，私立學校的倒閉還將繼續。