深圳禁止“裸体官员”任党政正职

Image caption 深圳市政府出台的「裸體官員」規定據稱屬於首創。

為了防止黨政「一把手」權力過大和濫權謀私，深圳市政府出台新的規定，禁止「裸體官員」擔任中共黨政正職。

中共深圳市委與深圳市政府頒布實施《關於加強黨政正職監督的暫行規定》，規範對各級領導幹部用權、用錢、用人的監督，遏制中共官員腐敗。

這項新的規定明確指出，凡配偶子女均已移居國外或境外的官員，不得擔任黨政正職和重要部門的班子成員。

「裸體官員」這個新名詞專指那些把妻子兒女轉移到國外，錢也帶到國外，隻身一人留在中國當官的中共領導幹部。而「裸官」的出現，也反映出貪官風險意識的增強。

星期三（11月25日）出台的這項規定強調，凡配偶和子女非因工作需要而均在國外境外定居或永居，甚至加入外國籍的，不得擔任黨政正職和重要部門的班子成員。

規定還指出，在領導班子分工中，黨政正職不具體直管人事、財務、審批、執法等事項，由班子其他成員協助正職分管。這就是說，「一把手」今後將主要是對自己所在單位工作負總責，履行決策和監督職責。

「深圳首創」

據報道，中國當局近年來在查處重大腐敗案件中，一些官員早就通過配偶或子女移居境外，將貪污腐敗的財產予以轉移。

廣東《南方日報》引述中共中央黨校黨史研究室副主任謝春濤說，監督黨政正職是否當「裸官」的規定屬深圳首創，該規定「對防止部分貪污的幹部，在被調查之前將財產、家人轉移到國外的現象將起到有效的遏製作用」。

有評論認為，此舉可從制度上防範「一把手」權力過大和濫用職權謀取私利。

「裸體官員」一詞源於2008年6月。當時被「11名情婦告狀團」告倒的陝西省原政協副主席龐家鈺因受賄罪和玩忽職守罪被判處有期徒刑12年。

但是，龐家鈺的妻兒早在他大權獨攬的2002年，就已經移民加拿大。

在龐家鈺被判刑後，這種自己在國內當官腐敗、將家屬移居海外的官員被中國網民稱為「裸體做官」，「裸官」也迅速成為中國網絡熱詞。