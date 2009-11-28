货机上海失事造成三人死亡

Image caption 飛機墜落後起火並將附近一個倉庫引燃

一架津巴布韋貨機星期六（11月28日）早晨在上海浦東機場起飛後不久墜落，造成三人死亡，四人受傷。

據中國媒體報道，死傷者都是機組人員，事故沒有造成地面人員傷亡。

新華社報道稱，事故發生在星期六早晨7時40分。

墜落的津巴布韋貨機是一架麥道—11飛機，航班號Z3324，本計劃由浦東機場飛往吉爾吉斯斯坦的比什凱克。

中國中央電視台記者報道說，飛機可能在起飛時機尾碰擦到地面引發事故，目前事故確切原因仍有待調查。

中央電視台記者還從現場報道說，墜落的飛機機身斷成兩截，機尾斷成了兩到三截，另外飛機墜落引發的大火引燃了邊上的一個東方航空公司的倉庫。

浦東機場在事故發生後關閉了一條跑道，預計會在下午恢復。

事故造成數十個從浦東機場起飛的航班被延誤。