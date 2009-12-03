分析：中国社会稳定面临新挑战

Image caption 孟建柱：互聯網成為敵人攻擊中國的工具

中國社會經濟發展為公安部門維護社會穩定帶來新的挑戰。國務委員兼公安部長孟建柱12月1日在《求是》上發表文章，發出了這個警告。

孟建柱在題為「著力強化五個能力建設，全面提升維護穩定水平」的文章裏，闡述了當局在維持社會穩定問題上面對的挑戰。

文章說，「當前，我國經濟社會發展呈現出一系列新的階段性特徵，社會穩定領域呈現出人民內部矛盾凸顯、刑事犯罪高發、對敵鬥爭複雜的基本態勢。」

孟建柱說，「互聯網已成為反華勢力對我進行滲透破壞、放大破壞能量的重要手段，給公安機關維護國家安全和社會穩定帶來了新挑戰。」

他還表示，「人民群眾法律意識、權利意識明顯增強，輿論監督、社會監督力度空前加大，給公安機關執法活動提出了新要求。」

中國已經在相當大的程度上借助互聯網實現了言論自由。 北京獨立時事評論人士：彭定鼎

文章提到公安工作「還存在著不少亟待解決的突出問題和薄弱環節。」孟建柱敦促公安部門「深化公安信息化建設，執法規範化建設，和諧警民關係建設。」

沒觸及真正原因

北京獨立時事評論員彭定鼎在接受BBC中文網採訪時說，孟建柱對形勢的判斷符合中國的實際情況，但是他沒有觸及影響社會穩定的真正原因。

他說，「（文章裏）都是套話，怎麼親近人民，怎麼依法執法，但是在中國現行制度下，警察是在黨的領導下，是政府的工具。」

對於增進警民關係的問題，彭定鼎說，「自從2008年開始不斷出現大規模群體事件以來，公安部門自己就提出要慎用警力，不濫用警力，不該做的堅決不做，但是，這是不可能的。因為公安部門的指揮權是在當地政府，經費都是由政府撥。」

互聯網

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孟建柱在文章中提到，互聯網已經成為「反華勢力對我進行滲透破壞，放大破壞能量的重要手段。」

彭定鼎表示，「當局現在已經意識到互聯網的利害。去過長期以來，統治是靠封鎖消息，當局可以比較容易地進行輿論導引。互聯網對這樣的格局產生了極大的毀滅性衝擊。」

他說，「中國已經在相當大的程度上借助互聯網實現了言論自由。」

彭定鼎認為，文章中值得關注的是當局提出要發佈權威信息：「從拉薩3·14事件開始，到新疆7·5事件，當局的做法有了一個比較明顯的轉型，在重大事件上，對媒體是比較開放的。」

對於孟建柱在文章中承認民眾維權意識的提高為公安和執法工作「提出了新的要求」，彭定鼎認為，這顯示當局的無奈。

他說，「民眾有了維權意識，（當局）很難再像過去那樣用政府和警察的權威來命令群眾。」

公信力

民眾權利意識的覺醒也迫使公安部門在處理衝突和矛盾問題時作出讓步。

彭定鼎說，「我親眼見到許多次，公安部門說軟話：大家散了吧，不要給我們找麻煩，這個情況（我們）都理解，有什麼事情，找有關部門來解決。但是，說這些話都是沒有用的，沒有任何實際價值的。公安部門現在面臨的問題，都是他們自己無法解決的。」

在評論孟建柱的文章時，他說，「文章沒有提到問題的實質，如果不治病，只是遏制症狀，都是不管用的。」

「只有在根本的政治制度上有變化，才有可能讓人民群眾滿意。黨領導政府，領導司法機關，沒有權利制衡，那是沒有公信力的。」

他說，「這篇文章，在我解讀，那就是說，中國公安部門承認：我們沒有辦法了。」