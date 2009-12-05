台选举国民党获胜支持率衰退

Image caption 國民黨失去了競爭激烈的宜蘭縣長職位。

台灣的三合一地方選舉在周六晚間完成開票，執政的國民黨雖然仍比對手民進黨取得更多執政縣市，但兩黨支持率大幅拉近。

相較於上屆地方選舉，國民黨在許多縣市領先幅度縮小，同時失去了選前兩黨都志在必得的宜蘭縣縣長席位。

在野的民進黨得票率創下近幾屆地方選舉高峰，雖然執政縣市仍遠落後於國民黨，但這樣的結果被視為民進黨的小勝。

上屆縣市長選舉國民黨與民進黨兩黨得票率分別是50.96%以及41.95%，而據台灣政府中選會初步結果顯示，本屆選舉國民黨領先幅度已不到三個百分點。

國民黨在上屆的地方選舉中一舉擊敗民進黨後，在其後的數場選舉延續此一勢頭，並在去年的總統選舉以領先約十七個百分點的得票率擊敗民進黨而達到高峰。

兩黨主席反應

在具有政黨對決意味的縣市長選舉結果大致底定後，民進黨主席蔡英文說，這是人民對馬英九政府投下不信任票。

身兼國民黨主席的總統馬英九則表示，選舉結果是對該黨的警訊，國民黨將會以謙卑嚴肅態度徹底檢討。

民進黨在選前批評馬英九的兩岸政策說一套作一套，對中國唯唯諾諾，使得台灣人民對未來焦慮不安，並要選民用選票來表達對馬英九的不滿。

馬英九在被問到是否會因此一選舉結果而調整其兩岸政策時，並未正面作出回復，除了表示其政策受人民支持外，也表示若有不理想處將會改進。

競選期間馬英九人氣下滑的情況就引起許多政治分析員的注意，而在選舉之後面臨此一尷尬問題時，馬英九稱選舉不是由單一的因素來決定，並說人民在經濟不佳下仍願給國民黨十二個縣市長席位，他表示感謝。

這種介於每四年總統選舉期間的選舉，經常被視為政黨勢力消長的指標，民進黨主席蔡英文說，該黨雖走出谷底，但仍不足以憾動國民黨，仍會持續反省改革，爭取下次的勝選。

各地結果

在17個參與選舉的縣市中，國民黨仍維持原先優勢拿下12個縣市，民進黨取得4個執政縣，另外一個縣市則由脫離國民黨競選的無黨人士取得。

民進黨增加的縣市是該黨曾長期執政的宜蘭縣，重新取得這個縣被認為具有指標性的政治意義，對民進黨起到很大的鼓勵作用。

國民黨雖然失去了宜蘭縣，但執政的縣市數目上卻比上次增加，這主要是因為原先也是泛藍執政的金門縣與連江縣（馬祖）以及台東縣，這次當選人都是以國民黨黨籍參選。

除了在中國大陸沿海的金門與馬祖兩個外島外，國民黨也以數百票差距取得了另一外島澎湖的執政權，但民進黨候選人要求重新驗票。

而選前備受矚目的兩個國民黨地方派系分裂對決的縣份，新竹縣由國民黨提名的邱鏡淳當選，但花蓮縣則由脫離國民黨參選的傅崐萁以懸殊的差距擊敗國民黨提名人。

傅崐萁是因股票內線交易被法院判刑而未受國民黨提名，而傅崐萁在當選後稱將持續支持國民黨，但未提支持馬英九。

兩黨競爭也相當激烈的嘉義縣則由民進黨順利延續執政權，而選前傳出受到地方黑社會組織後援會支持的國民黨現任南投縣長，也順利連任。

兩黨在一些縣市各自得到民眾壓倒性支持，國民黨在苗粟縣以及民進黨在雲林縣，其現任縣長都以多出將近一倍的票數擊敗對手連任。