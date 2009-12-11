专家访谈：改变消费鼓励节能

丹麥哥本哈根聯合國氣候峰會期間與會發達國家和發展中國家立場出現分歧。外洩的協議草案引起發展中國家不滿，中國代表團官員也表示，歐盟代表將發達國家減排義務與發展中國家相對比，是「不厚道」的做法。

據報道，歐盟正考慮將在2020年前最少減排20%溫室氣體(以1990年為基凖)的目標提高至30%，但前提條件是要求其他國家作出類似承諾。有人說歐盟此舉旨在向中美施壓，逼中美提高減排承諾。但中國代表團強調，中國已履行限排責任，西方國家不可能再要求中國提高減排量，指要求不合理。

高目標

中國社會科學院可持續發展研究中心的潘家華教授也在哥本哈根參加氣候峰會，他在接受BBC中文網記者沈平採訪時說，西方對中國期望過高，顯然低估了中國達到目標的困難。中國在2020年達到單位GDP減排40-45%的目標實現的難度很大，還沒有哪國家，無論是發達國家還是發展中國家把單位GDP排放減少如此幅度。

他認為隨著中國經濟快速發展，加快利用可再生能源，能源效率低的產業和產品不斷被淘汰，能效提高也越來越難。2008年，中國關閉了1400萬千瓦的能效不高的火電站，2009年有關閉了1300萬千瓦，後來就沒有了。另外，中國仍然處於工業化階段，城市化也在加速發展當中，人們生活不高，而且人口仍然在增長，在這種情況下提高能源效率，特別是要按照過去的速度提高，難度非常大。

政治決心

Image caption 專家建議通過政策導向改變中國公眾的消費

潘家華教授還認為，中國有充分的減排政治決心。中國的2020年減排的定量承諾已經超出了巴黎路線圖的要求。中國為實現減排目標，要付出巨大的經濟和社會代價。中國仍然面臨使大批人口擺脫貧困的任務，所以在解決溫飽的同時，提高能源效能，困難很多。風能發電的價格是水電、火電的一倍，甚至兩倍，太陽能的價格更是普通能源的10倍。中國不能單為使用新能源就讓消費者回到點蠟燭的時代。在中國一些農村地區，由於電網老化，一度電價格上漲到1.5圓到2圓的時候，許多農民又開始點蠟燭照明。

他還指出，淘汰落後產能，使用非化石能源供應。中國正在大力發展水電，風電和太陽能。但水電不能一蹴而就，風能是杯水車薪，太陽能相對更微不足道。另外中國也十分重視發展核能。兩年前中國提出到2020年建立4000萬千瓦的核發電能力，後來這個目標又上調到7000萬千瓦。而中國目前的核能裝機才970萬千瓦。所以從目前水平通過10年時間達到7000萬千瓦，10年時間，每年要增加600萬千瓦的核發電能力，這需要保證資金和鈾礦資源供應，所以中國在方面也面巨大挑戰。

改變消費

最後潘家華教授指出，關鍵是要改變中國公眾的消費行為，讓他們擺脫西方的消費模式，應該採取氣候友善的消費方式。比如轎車，許多人購買大排量汽車。過多汽車導致交通擁擠，過分依賴進口石油，這是不可持續的。他還說，住房方面要保障舒適，而不應該寬敞和豪華。在住行方面，中國消費走上了歧途。

他提議應該通過政策導向，保證基本需求，遏制奢侈浪費。他們在研究提出實行資源消費累進稅制的建議，包括碳排放。例如照明用電，每個人每月10度夠，冰箱30-40度，但如果使用空調，每人100度也不夠。鑒於中國資源有限，能源消耗有輕重緩急，應該保證照明用電，保證窮人的孩子唸書有照明，而且價格低廉。對於使用基本電器，應該保持照常價格。但對於空調，要提高價格，通過市場杠桿遏制這種浪費消費。