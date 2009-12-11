中石油获伊拉克油田开发权

Image caption 伊拉克的石油儲量排世界第三。

備受矚目的伊拉克油田的開發服務權第二輪競標結果顯示，由中石油牽頭的集團贏得哈爾法亞（Halfaya）油田的開發服務權。

中石油在競標集團中佔據50％股份，法國道達爾和馬來西亞國家石油公司各持另外25％。

而英國的殼牌（Shell）和馬來西亞國家石油公司共獲得了競爭力很強的馬吉努油田的開發服務權。

有44家公司對伊拉克的10家油田的開發服務權進行競標。這是中石油與英國石油（BP）獲得伊拉克魯邁拉油田開發權後，再一次獲得伊拉克油田開發權資格。

哈爾法亞油田儲量預計有41億桶，而競標集團的目標是提高到每日53.5萬桶。這三個公司組成的集團將會對開採出的石油支付每桶1.4美元的價格。

據信，參與哈爾法亞油田競標的還有一個由印度石油天然氣公司和土耳其石油公司組成的一個財團。

憑借兩次中標的油田開發服務，中石油在伊拉克的收入將大幅增長，對公司的業績將產生積極影響。

伊拉克希望外國公司到來幫助該國重振由於戰爭以及制裁而受到衝擊的石油開發業。

而對於石油巨頭來說，此次招標是回到伊拉克獲取利益的又一機會。自1972年伊拉克將石油行業收歸國有之後，外國石油公司就一直被拒之門外。

伊拉克目前的原油產量為240萬桶，但該國政府計劃在未來三年中把產量增長三倍。