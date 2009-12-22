中国否认“挟持”气候峰会指责

Image caption 哥本哈根峰會未能達成具有法律約束力的氣候條約

中國外交部對英國有關中國「挾持」了哥本哈根氣候峰會的指責作出否認和反擊。

中國外交部發言人姜瑜指責「英方個別政客」的有關指責「是挑撥發展中國家關係」。

姜瑜批評英國對中國的指責「具有明顯的政治圖謀」，目的是「推卸其應該履行的對發展中國家的義務」。

姜瑜說：「他們的企圖是不可能得逞的。我們敦促他們糾正錯誤，切實履行對發展中國家應盡的責任，不做妨礙國際社會應對氣候變化合作的事。」

參加了氣候峰會最高級別談判的中國國務院總理溫家寶星期一（12月21日）也表示，中國在會議上表現了最大誠意，盡了最大努力，發揮了重要的建設性作用。

指責

英國首相布朗和能源以及氣候變化部長米利班德星期一分別指責少數國家「挾持」氣候峰會，導致峰會未能達成具有法律約束力的減排協議。

米利班德更特別指出中國否決了有關2050年前全球減排50%以及最發達國家減排80%的方案。

峰會在星期六達成的協議，提出將氣溫平均提升幅度控制在二攝氏度以內的目標，但是沒有確切提出要達到這一目標各國所需的減排幅度。

雖然氣候大會未能達成有效的減排條約，中國外交部長楊潔篪仍評價說大會取得了「重要而積極」的成果。

溫家寶在返回北京後表示，以大會決定形式發表的《哥本哈根協議》是各方共同努力的成果，來之不易，應該得到珍惜。