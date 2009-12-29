曾荫权北京述职得胡温勉励

Image caption 胡錦濤指示港府「妥善處理政制問題，保持香港和諧穩定。」（新華網圖片）

中國國家主席胡錦濤和國務院總理溫家寶周一（12月28日）分別在中南海會見了赴京述職的香港特首曾蔭權。

胡錦濤在會見時讚揚曾蔭權與特區政府帶領香港社會各界同舟共濟，共度難關。並說，這種局面來之不易。

胡錦濤指出，港府應當在「扭住金融穩定，發展經濟，改善民生不放鬆」的同時，妥善處理政制發展問題，保持香港和諧穩定。

溫家寶在會見時說，香港應當在全球經濟仍存在不確定因素之際，做好應對危機的凖備，統籌全局，謀劃長遠，更好地解決香港的一些深層次問題。

溫家寶提醒曾蔭權關注民生及社會事業，增加港人對未來的希望。並說，香港無論遇到多大困難，中央將一如既往給與大力支持。

曾蔭權在會見後對記者說，他向兩位領導人匯報了香港特區政府過去一年的工作，以及特區政府正在進行的政改諮詢。

曾蔭權說，他和胡錦濤的談話主要集中在香港的政治、社會、民主發展等方面的問題，而和溫家寶則主要討論了香港的經濟與金融情況。

中國國家副主席習近平參加了胡錦濤的會見；國務院副總理王岐山參加了溫家寶的會見。