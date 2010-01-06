陆生赴台就读引起“文化冲击”

Image caption 台灣開放大陸學生赴台就學恐怕還是無法爭取到頂尖的學生

台灣開放大陸大學生就學，彼此會有什麼樣的「文化衝擊」？

馬英九政府開始推動開放大陸大學生到台灣「留學」，從台灣方面的一些反應和大陸學生的想法來看，似乎彼此間還有不小的「隔閡」。

現在台灣的規定，大陸的學生只能以交換學生的方式在台灣唸書。

除了不能申請學籍、取得學位之外，人數也有限制。

各取所需

未來中國大陸的大學生可以「名正言順」地到台灣的大學就學，人數的限制也將逐步放寬。

但是台灣的社會到底和中國大陸非常不同，學風更是和大陸極為不一樣。

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台灣東吳大學政治系副教授吳志中談陸生赴台唸書

東吳大學政治系副教授吳志中向BBC中文網解釋說，他認為有意赴台就讀的所謂「陸生」，不太可能是拔尖的學生。

吳志中說，大陸本身的大學就有許多名校，而台灣的知名大學也不太可能有很多的名額開放給大陸學生就讀。

他認為未來的問題就是「有錢但是成績不怎麼樣」的陸生到「教學不怎麼樣但是需要錢的學校」就讀。

在社會方面，台灣不但容許法輪功等被中國大陸形容為「邪惡勢力」的團體合法存在，六四民運的領導人之一—王丹也被延請到台灣任教。

台灣的一般民眾對民主的要求、媒體的自由都是和中國大陸極為不同，甚至港澳都望塵莫及。

學習方面，雖然都是「科舉制度」的傳人，但是台灣的學生和大陸學生的思維方式也很不一樣。

此外由於政治上的開放，因此很多台灣學校收藏的資料和文獻範圍遠比中國的學校廣泛，借閱也幾乎是沒有任何限制。

在台灣，學生們可以暢談台獨理念、支持達賴喇嘛和西藏獨立，也可以認為法輪功有其活動的權利，反對因言獲罪。

這對許多中國大陸的學生而言，就算不是難以理解，起碼也會自認政治上有義務為中國作辯護。

吳志中說，現在很擔心的是未來會有中國官方派出的「職業學生」到台灣就讀，一方面影響台灣學生，另一方面還監督陸生的言行。

自由民主

台灣官方說大陸的學生到台灣也享有結社的自由，也不會拒絕加入共產黨或者是共青團的學生赴台就學。

負責的官員說「民主沒有牆」不需要擔心被大陸的學生「統戰」。

他們舉例說，當年50年代到80年代，國民黨執政期間出國留學的大多是國民黨的頂尖分子，但是受到民主的「熏陶」，後來反而成為台灣民主化的重要推手。

台灣的官員表示，就這點來看，開放陸生赴台就讀，說不定台灣能夠為中國大陸培養出一批重要的民主人才。

台灣的大學也認為，雖然台灣的大學歷史或者是名氣可能不及北大、清華，但是也有其獨特之處，不能自己小看了自己。

吳志中則說，台灣和大陸的形勢和當年不同，學生的心態也不一樣，能不能對大陸造成影響？恐怕是「有待觀察」。