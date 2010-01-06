分析：中国开发西沙旅游惹主权争议

Image caption 中國希望建立和加強在南海的存在

中國在發展海南島旅遊業的規劃中提出開發西沙旅遊，再次觸及敏感的南海主權爭執問題。

中國學者認為，北京此舉的用意是為了加強中國在南海的實際存在。

中國、台灣、越南、馬來西亞、菲律賓和文萊都對南中國海四大群島的部分島嶼或島礁宣稱擁有主權。

中國國務院12月31日在公布海南島發展旅遊業的計劃中提出要「積極穩妥推進開放開發西沙旅遊，有序發展無居民島嶼旅遊」。

越南立即做出回應，要求中國停止在西沙（越南稱黃沙）開發旅遊。

據越南通訊社（VNA）的報道，越南外交部發言人阮芳俄譴責中國的計劃侵犯了越南主權。

阮芳俄要求中國停止將開發西沙旅遊包括在海南島建國際旅遊島的規劃中。

阮芳俄表示，中方的計劃「與兩國高層達成的共識相左，加劇了緊張局勢，使東海局勢進一步複雜化，越南要求中方立即停止此舉。」

越南《勞動報》也在頭版刊登文章，要求中國立即停止發展西沙旅遊。

中國外交部發言人姜瑜在北京舉行的記者會上回應說，「中國對包括西沙、南沙群島在內的南海諸島擁有無可爭辯的主權。」

加強存在

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中國人民大學國際關係學院時殷弘教授認為，開發西沙旅遊的政治象徵意義遠大於經濟上的好處。

在接受BBC中文網採訪時，他說，「（開發西沙旅遊）成本比較高，從純旅遊角度，不是一個好的商業選擇。但是很明顯，這個意義主要是在於確立和加強中國在有爭議島嶼上的存在。」

他表示，在南海主權問題上，中國吸取了過去的教訓。他說，「一方面（中國）說主權是我的，另一方面卻沒有採取足夠的措施是建立實際存在。不建立有效存在，或者有效存在建立不足，會使問題變得更加複雜，更容易引發爭端。」

那麼，與中國有主權爭執的國家是否會加入中國，共同開發呢？

時殷弘認為，這個可能性並不大。他說，「南海問題在中國最初改革開放後浮現出來，鄧小平曾提出共同開發。理論上的設想是很好的，但是鑒於目前主權爭議的緊張程度，各方坐下來討論共同開發旅遊的可能性不大。」

中國將如何開發西沙旅遊，北京仍沒有公布具體細節。

海南1988年建省後，開始負責南沙和西沙群島的管轄。1月6日在北京舉行的海南國際旅遊新聞發佈會上，海南省委書記留衛成在談到開發西沙旅遊時，在具體細節上相當含糊。

他說，「國務院的文件裏講到，西沙旅遊和海南無居民島嶼旅遊問題，我們正在與有關方面研究開放西沙旅遊的具體辦法，到時會向社會公布。」

南海主權爭執近來時常成為新聞聚焦點。中國最終將公布開發西沙旅遊的計劃的詳細內容，近期內這將如何影響南海主權爭議，將備受關注。