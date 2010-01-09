台立法院补选国民党全军覆没

林楠森

BBC中文網台北特約記者

2010年1月9日

圖像加註文字， 台灣中央選舉委員會將在15日審定並正式公布本次選舉結果

台灣周六進行了三名立法委員缺額的補選，在台灣的北部，中部以及東部的三場選舉，執政的國民黨推出的候選人全數被在野的民進黨擊敗。

雖然國民黨在這次的立委補選後，仍然在立法院佔有壓倒性多數席位，但此一選舉結果如同去年底的地方首長選舉一樣，被視為兩黨獲得台灣民眾支持的消長指標。

立法院是台灣最高民意機關，其審議的法案包括外交，軍事，國防，兩岸等中央政策，相對於地方選舉，立委選舉一直具有更高的政黨對決意味。

補選的這三個立法委員的席位原先都是由國民黨取得，其中的二名立委因當年選舉時賄選被判決當選無效，另一名立委則是辭職參選縣長，而空出了三個缺額。

國民黨在三個不同地區的選舉同時落敗，其中包括北部的桃園縣以及中部的台中縣，以及該黨一直牢牢掌握的台東縣。

民進黨：鼓勵而非勝利

民進黨過去從未在台東縣選舉中獲勝，而首度在台東縣得到一席立委的選舉結果，從上個月的台東縣長選舉時民進黨支持率大增，僅以不多的票數落敗即見端倪。

民進黨在三席立委大獲全勝後表示，該黨把這次選舉的結果當成是「鼓勵」而不是「勝利」，該黨將更謙卑更努力以回報人民的信任支持。

民進黨說其勝選是因為選民對賄選的唾棄，用選票還給民主制度公道，並表示該黨在台灣國會的席次超過了四分之一，成為更有實力的在野黨。

執政的國民黨仍掌握了總統職位以及立法院壓倒性多數席位，這樣的選舉結果雖被視為其繼上個月地方選舉後又一次的挫敗，但民進黨目前在立法院席位仍不足以阻擋國民黨推行的政策。

然而台灣在每四年總統選舉期間舉行的大小選舉，經常被視為選民對執政黨政績的考核，也對下一屆總統選舉具有指標性意義。

國民黨：記取教訓

這次立委的補選與上個月的地方首長選舉相同，對於仍掌握更大政治版圖的國民黨來說，形成了選票流失的重大警訊。

國民黨秘書長金溥聰說，對於這次的選舉結果會坦然面對並記取教訓，他並說該黨仍會堅持改革大步向前。

甫上任國民黨秘書長的金溥聰被廣泛視為馬英九的親信幕僚，他曾成功輔選馬英九當選總統，並在上個月台灣地方選舉後重返政壇出任此一職務，一些本地媒體形容其是為馬英九「救駕」。

馬英九在總統選舉時以壓倒性多數擊敗民進黨候選人，但自從就任總統後其民調支持率一路下滑，其聲望低迷被認為對國民黨的大小選舉都產生了不利影響。

在選舉結果公布後，有國民黨補選立委候選人的支持者落淚對媒體說，這樣的選舉結果，全都是馬英九的問題。