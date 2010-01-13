胡锦涛：须回应民意严惩贪官

Image caption 雖然中共當局嚴禁官員幹部收受各式利益，但官員貪腐仍然屢禁不止。

面對民眾要求加大反腐力度的呼聲，中共中央總書記胡錦濤強調，中共官員「沒有特權」，決不讓任何腐敗分子逃脫黨紀國法懲處。

胡錦濤在有中共中央政治局全體常委出席的中紀委第五次全會上說，在新的一年裏，中共將加強以完善懲治和預防腐敗體系為重點的反腐倡廉建設。

他說，要著力在領導幹部、特別是高中級幹部中樹立法律面前人人平等，制度面前沒有特權、制度約束沒有例外的意識。

胡錦濤強調，要堅持」標本兼治、綜合治理、懲防並舉、注意預防「的方針，在四個方面加強黨風廉政建設和反腐敗工作。

他說，中共要抓緊解決民眾反映強烈的突出問題，嚴肅查處發生在領導機關和領導幹部中濫用職權、貪污賄賂、腐化墮落、失職瀆職等案件。

目前，中共官員貪腐現象極為嚴重。2009年中國接連揭發大規模貪污腐敗案件，其中包括被指牽涉「黃光裕案」的廣東省原政協主席陳紹基和深圳市原市長許宗衡等，還有以文強為代表的重慶市連串涉黑案件。

此外，貪官攜款外逃事件也層出不窮，屢禁不止，使中共當局大為惱火卻無力制止。

據中國媒體引述商務部發佈的數字，過去近30年來，逃往國外的中共官員數量大約為4000人，攜走資金500多億美元。