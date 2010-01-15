中国“男同志”选美被取消

Image caption 雖然報名踊躍，但最後只有8名「同志」進入決賽

中國大陸第一次男同性戀者選美活動「中國彩虹先生」在臨開場前的幾十分鐘突然被警方取消。

本來定於星期五（1月15日）晚上舉行的「中國彩虹先生大賽」中獲勝的冠軍，將代表中國角逐下月在挪威首都奧斯陸舉行的「世界同志先生」總決賽。

但北京警察以活動沒有得到必需的批准為由在觀眾、評委、競選者以及媒體都已入場，活動還有幾十分鐘就要開始的情況下取消了比賽。

本台中文網記者凱露在大賽開始前的一個半小時通過電話採訪了其中的評委之一小剛。

他當時談到曾有警察進來觀察和詢問。但他當時並沒有預料到警察會突然取消比賽。

據小剛介紹，當時參加活動的人很多，能夠容納200人的場地都已爆滿，票早已被銷售一空。

許多外國媒體和一小部分國內的傳媒也前來報道。

提高形像

主辦單位負責人張亮說，他們希望透過大賽告訴中國公眾，男同性戀者不是精神病和艾滋病帶菌者。

他們希望能展示男同性戀者「陽光」和「智慧」的一面。

進步有限

同性戀在中國仍屬於敏感議題。許多參賽者在接受媒體採訪時都不願意使用真實姓名，大賽網站刊登的參賽者照片旁邊也只有他們的英文或漢語拼音名字。

據中國社會科學院社會學所研究員李銀河教授估計，中國至少有3900萬名男女同性戀者，佔總人口3%。

小剛還表示，雖然近年來在大城市人們對同性戀的態度有所好轉，但一些小城市的進步有限。他認為儘管有一些進步但還遠遠不夠。