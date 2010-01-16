苏州台企爆发严重劳资纠纷事件

Image caption 台資聯建公司為許多知名手機產品生產液晶觸摸屏。

據中國媒體報道，在全球手機液晶屏代工界佔據重要地位的蘇州台資聯建科技公司周五（1月15日）爆發嚴重勞資糾紛。

由該公司代工的手機觸摸屏廣泛用於蘋果iPhone、諾基亞、摩托羅拉等知名手機產品。

糾紛起因是員工聽說廠方取消了之前承諾的年終獎而導致長期積壓的勞資隱患爆發。

2000多名員工打著「黑廠，還我年終獎」的橫幅在廠區內集會。憤怒中，有人砸毀了廠牌和設備，掀翻了汽車，場面一度失控。

當局出動大批防暴警察驅散人群。據報道，有人用磚頭襲擊了警察，數名警察受傷，部分參與罷工的員工被警察帶走，稍後獲釋。

「冰凍三尺」

據中國媒體援引蘇州工業園區負責人說，這家公司日常管理不善，在員工管理、薪酬計算、餐飲服務等方面均存在問題。緊張的勞資關係長期未得到改善。

據報道，該廠09年8月還曾發生過一起工人中毒事件。五名工人因使用含正乙烷的清洗液清理液晶面板中毒，至今仍在醫院。

趕往現場處理糾紛的當地政府官員責成聯建負責人向員工保證，公司不會取消年終獎金，並將於近期發放，並承諾將在政府監督下盡快解決員工反映的各種問題。

蘇州聯建科技是由台灣勝華科技股份公司於1999年在蘇州工業園區設立的獨資企業，於2000年4月投產。

蘇州工業園區負責人已出面和該公司的台灣總部聯繫，責成其立即派高管人員前來蘇州參與解決糾紛。