两名中国工程师在阿富汗遭绑架

Image caption 塔利班稱他們綁架了兩名中國工程師

來自阿富汗的報道稱，塔利班武裝綁架了兩名中國工程師和與他們在一起的四名阿富汗人。

法新社援引阿富汗北部法利亞布省的一名地方官員的話說，身份不明的武裝人員於周六（16日）在當地綁架了兩名中國工程師和他們的兩名司機以及兩名警衛。

但是，塔利班的一名發言人在打給阿富汗伊斯蘭通訊社的電話中說，他們的人在法利亞布省的吉薩爾地區綁架了兩名中國工程師和他們的四名阿富汗同事。

這位名叫艾哈邁迪的發言人還說，法利亞布省的聖戰委員會將就這些綁架者的命運作出最後決定。

與此同時，當地一名高級政府官員向法新社證實這次綁架行動的發生，並說這兩名中國工程師正在當地幫助修建一條公路。

2008年六月底，阿富汗政府軍成功地解救了兩名在瓦爾達克省被綁架的中國工程師。

不過，阿富汗塔利班組織發言人當時曾表示，該組織與那次綁架事件無關。