Image caption 中國當局不斷加大對互聯網和手機等現代通訊手段的監控力度。

中國移動上海公司（簡稱「上海移動」）周一（1月18日）發表聲明說，任何手機號碼被發現發送黃色短信將被暫停短信功能，並移交相關部門處理。

上海移動表示，它將進一步加快流程優化，加大技術研究力度和監測力度，並進一步完善和執法機關的合作，對違反規定者加以懲處。

據報上海迄今已有七萬多部手機因發送「違法不良短信」而被停止短信功能。

「控制言論」

中國移動承認，他們此舉是為了配合警方對手機短信的治理。治理範圍除了色情內容外，還包括「違反國家法律法規」的內容。

有評論人士認為，中國政府開展打擊手機色情活動的真正目的是為了控制中國互聯網和手機言論。

有北京媒體人士指出，當局隨意監控手機短信屬嚴重違法行為。並說，電信公司並非執法部門，有什麼權力監控公民通信。

有人嘲諷說，中國人總是嘲笑朝鮮對手機的嚴格控制，現在中國開始向朝鮮學習了。