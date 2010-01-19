台湾持续对海地震灾进行救援

Image caption 台灣消防署與紅十字會都向海地派遣了搜救隊。

台灣對邦交國海地發生的特大震災持續進行救援，除了政府與民間的救難隊已加入搶救生還者行列，民間捐出的救援物資也正在空運到海地的途中。

台灣除了政府捐助海地500萬美元外，民間包括佛教團體與慈善組織等也捐助了食品，飲用水，緊急醫療物品等大批救援物資。

數十公噸的救援物資已經在運往海地的途中，這些物品將先空運到台灣駐多米尼加大使館，再送往海地重災區。

民間的許多醫療團體也志願前往當地救援，而接受台灣提供獎學金在台習醫的三名海地學生，也將隨台灣的路竹會義診團返國提供醫療援助。

地震頻傳的台灣派出的救難隊包括了政府的內政部消防署特種搜救隊，以及民間紅十字會的緊急搜救醫療隊，這些具經驗的救難人員都已在上周未加入多國救難行動。

據台灣紅十字會表示，在海地救援很不安全，有罪犯流落街頭與平民混雜一起，可以感受到現場緊張的氛圍，而其搜救與醫療行動都有聯合國武裝警力的護衛。

通訊仍然欠佳

Image caption 來自官方與民間的新一批物資正運往海地。

駐扎在聯合國大子港總部的台灣紅十字會說，目前當地仍沒有網絡與電信，油料與民生物資也極為缺乏，五公升的汽油要價100美元，但還是有許多汽車爭相購買。

海地是台灣的23個邦交國之一，台灣駐海地大使館在這次地震中震毀，駐海地大使也因為在地震中受傷而被送往鄰國多米尼加醫治。

台灣駐海地大使館已在駐海地技術團聯絡處設立臨時辦公室，協助推動台灣救難與醫療人員的工作。

在當地人數不多的台商以及大使館眷屬，據台灣外交部表示他們已被安全撤至多米尼加。

中國外交部稱有一名在海地的台灣人向中國政府求助，但這樣的說法並未得到台灣外交部證實。