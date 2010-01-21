中国官员否认《阿凡达》为《孔子》让路

中國國家廣電總局官員否認中國採取強制措施讓好萊塢二維版科幻片《阿凡達》撤片，稱二維版《阿凡達》下線「符合市場規律」。

中國媒體報道稱，由於新片《孔子》的上映，《阿凡達》將在星期五（1月22日）全面下線。美國媒體隨後跟進報道稱，《阿凡達》「被中國政府從二維影院撤出」，並抨擊中國保護民族電影。

廣電總局電影局副局長張宏森對此表示，有關為香港演員周潤發主演電影《孔子》讓路的說法「純屬謠言」，而且《阿凡達》的三維版和IMAX版本「不會動」。

張宏森稱，《阿凡達》二維版本的票房收入只佔到整體票房收入的三分之一，中國各地出現「三維版買不到票、二維版不飽和」的現象，所以二次維版下片也是正常的。

他說：「也許是因為《孔子》那時恰好上映的緣故吧，《孔子》又沒有三維版，應該不會衝突。」

中國媒體引述影片發行方中影公司說，星期五全國下線的是《阿凡達》普通二維版（即膠片版）。影片出品人20世紀福克斯電影公司表示，他們希望觀眾仍然能夠在中國電影院看到《阿凡達》影片。

刷新票房紀錄

由著名導演詹姆斯·卡梅隆執導的《阿凡達》從1月4日起在中國同時上映三維版、二維版和IMAX版。該片一上映，就引發了大陸影迷的觀影熱潮。

據報道，該片的中國票房已超過5.5億元人民幣（8000萬美元），刷新了去年《2012》剛創造的4.6億元人民幣的中國電影市場票房記錄。

中國每年只允許進口20部外國影片在全國上映，其中大部分都是好萊塢大片。《阿凡達》的熱映不僅對觀眾的視覺構成強烈震撼，也引起中國文化電影市場的反思。

中國媒體引述廣電局電影局官員說，《阿凡達》的成功再次顯示，所有偉大的電影作品必須遵循藝術規律。而當前中國電影片面追求商業性價值，最終卻使效益和口碑丟失。